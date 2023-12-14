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Путин заявил об отсутствии «охоты на ведьм» в делах против журналистов

14 декабря 2023, 14:01
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин заявил об отсутствии «охоты на ведьм» в делах против журналистов по обвинениям в вымогательстве в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Отвечая на вопрос журналиста о приговоре журналистке Баязитовой, которую обвиняли в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, президент РФ ответил, что «сам оторопел, когда об этом услышал». Однако охоты на ведьм в России никакой нет, добавил он.
«Какая охота на ведьм? Я не знаю этой ситуации до детали, но что она сделала такое, чтобы на неё охотиться? Она что, крупный оппозиционный деятель? <…> Этот конкретный или другие случаи у меня тоже вызывают вопросы, нужно ли за решётку человека прятать на 14 лет. Но пока закон существует, его надо исполнять», — сказал Путин.

По мнению президента, подумать об изменении закона можно, но пока он действует, его нужно исполнять – «в этом стабильность правовой системы».

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.

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Названо количество поступивших вопросов к прямой линии с Путиным
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#рф
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Путин рассказал, будет ли комиссия по оплате услуг ЖКХ
Путин: Комиссия при оплате услуг ЖКХ пенсионерами оплачиваться не будет
14 декабря 2023, 14:09

Фото: сайт Кремля

Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопросов, связанных с ЖКХ. Он, в частности, сказал, что со следующего года комиссия при оплате коммунальных услуг не будет начисляться для пенсионеров.
Поводом для уделения внимания главы государства теме жилищно-коммунальных услуг стало видеообращение пенсионера из Новосибирска, в котором мужчина посетовал, что региональный рост тарифов съест индексацию пенсии. Путин заверил, что вопрос обязательно будет рассмотрен, а также сообщил, что правительством только что принято решение о том, что комиссия на оплату услуг ЖКХ пенсионерам начисляться не будет.
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#путин
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Путин пояснил отход российских военных на левом берегу Днепра
Путин: ВС РФ для сохранение состава отошли на несколько метров возле Крынок
14 декабря 2023, 14:05

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российское командование в районе населённого пункта Крынки на Днепре приняло решение отойти на несколько метров, чтобы избежать потерь. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Глава государства рассказал, что ВСУ сосредоточили удар артиллерии по узкому участку левого берега, и, чтобы избежать потерь со стороны российской армии, было принято решение отойти на несколько метров. 

Также Путин отметил, что все действия ВСУ, в том числе и контрнаступление, выглядят как попытки прорыва на левобережье Днепра. 

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

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#контрнаступление
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Главой городского округа Чехов стал Михаил Собакин
14 декабря 2023, 13:59

Фото: администрация городского округа Чехов

На пост главы городского округа Чехов назначили Михаила Собакина. Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
В Чехове 14 декабря 2023 года прошло заседание Совета депутатов, в рамках которого был избран новый глава городского округа.

По итогам собрания главой муниципального образования избран Собакин Михаил Николаевич. Его кандидатуру выбрали в соответствии с действующим законодательством. Глава округа избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, которые были представлены ему  конкурсной комиссией.

Стоит отметить, что ранее Михаил Собакин занимал должность первого заместителя главы администрации.

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#совет депутатов
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Путин рассказал о развитии внутреннего туризма
Путин: внутренний туризм развивается хорошими темпами
14 декабря 2023, 13:53

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Внутренний туризм развивается хорошими темпами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
По словам главы государства, авиационные пассажирские перевозки в России выросли на 16,4%. 

Также Путин подчеркнул, что в планах строительство высокоскоростных магистралей не только между Москвой и Санкт-Петербургом, но и в южном направлении. 

Таким образом, российский президент подчеркнул, что активно развивается инфраструктура для того, чтобы россияне могли путешествовать внутри государства. 

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

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#владимир путин
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#россия
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Путин рассказал об использовании доллара и евро при обслуживании российского экспорта
Путин: использование доллара и евро в российском экспорте сократилось до 24%
14 декабря 2023, 13:35

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Привязка к доллару приводит к утрате суверенитета и социально-экономическим проблемам, поэтому Россия начала развивать национальную валюту. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
По словам Путина, на 2021 год использование евро и доллара при обслуживании российского экспорта в России составляло порядка 87%, а рубля – всего 11-13%.

По данным на сентябрь текущего года, использование иностранных валют сократилось до 24%, а рубль возрос до 40%. 

Комментируя намерения нового президента Аргентины Милея отказаться от национальной валюты в пользу песо, Путин подчеркнул, что это приведёт к большим проблемам, которые скажутся на социальной сфере. Из-а социально-экономических проблем придётся сократить финансирование социальный учреждений и уменьшить размер льготных выплат населению. 

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Путин сообщил, что среди его знакомых есть служившие в ЧВК, в том числе и погибшие
Путин рассказал, что в его окружении есть служившие в ЧВК, в том числе погибшие
14 декабря 2023, 13:26

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин сообщил, что в кругу его знакомых есть люди, которые служили в ЧВК, среди них также есть и погибшие. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Глава государства подчеркнул, что военные, состоящие в ЧВК, должны иметь права наравне с другими военнослужащими. 

Для этого возможно внесение соответствующих изменений в российское законодательство. 

Говоря о ЧВК, Путин подчеркнул, что среди его знакомых есть те, кто состоит в таких компаниях. Также есть и те, кто погиб во время службы. 

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

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#вс рф
#чвк
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Путин рассказал о ситуации с количеством дронов у российских войск на СВО
14 декабря 2023, 13:18

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Количество беспилотников у российских войск в зоне проведения спецоперации растёт. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Глава государства подчеркнул, что огромную работу по предоставлению дронов российским военным ведут волонтёры, которые с начала спецоперации оказывают помощь солдатам. 

Путин поблагодарил волонтёрские движения за оказываемую поддержку. 

Ранее в ходе своего выступления президент подчеркнул, что США занимались госпереворотом на Украине для создания конфликта. 

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

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#владимир путин
#спецоперация
#президент
#прямая линия
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Санду: Власти Молдавии хотят решить ситуацию в Приднестровье до вступления в ЕС
14 декабря 2023, 13:16

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Молдавские власти хотели бы урегулировать ситуацию в Приднестровье до того, как страна вступит в Евросоюз. Это необходимо для того, чтобы не допустить дестабилизации.
Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Vocea Basarabiei. Стоит отметить, что ещё недавно она не исключала возможности интеграции в Евросоюз только правобережной части страны, без Приднестровья. Глава государства высказывала мнение, что конфликт можно будет уладить после вступления в ЕС. Очевидно, теперь её мнение поменялось.

Санду заявила, что руководство хотело бы иметь возможность реинтегрировать страну мирным путем до присоединения к Евросоюзу. По её словам, это необходимо для того, чтобы избежать дестабилизации, которая может представлять угрозу для безопасности республики. В любом случае, интересы жителей Приднестровья будут учитываться, заверила Санду. При менее оптимистичном сценарии существует вариант с поэтапным вступлением в ЕС, допустила молдавский президент.

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#молдова
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Путин предрёк разрушение олимпийского движения
Путин отметил сильную зависимость чиновников МОК от спонсоров
14 декабря 2023, 13:09

Фото: РИА Новости/ Михаил Терещенко

Проведение олимпиад может прекратиться, поскольку международные спортивные чиновники слишком зависимы от спонсоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Российский лидер подчеркнул, что в настоящее время чиновники заинтересованы в получении прибыли, в результате чего пропадают истинные функции проведения олимпиад. 

Это может привести к тому, что проведение таких международных спортивных мероприятий может сойти на нет. 

Кроме того, Путин подчеркнул, что спорт находится вне политики, он необходим для сплочения людей из разных стран, поэтому необходимо сохранять его истинные функции. 

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

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#владимир путин
#спорт
#олимпиада
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