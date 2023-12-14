Фото: сайт Кремля
Владимир Путин заявил об отсутствии «охоты на ведьм» в делах против журналистов по обвинениям в вымогательстве в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Отвечая на вопрос журналиста о приговоре журналистке Баязитовой, которую обвиняли в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, президент РФ ответил, что «сам оторопел, когда об этом услышал». Однако охоты на ведьм в России никакой нет, добавил он.
По мнению президента, подумать об изменении закона можно, но пока он действует, его нужно исполнять – «в этом стабильность правовой системы».
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.
Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.
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«Какая охота на ведьм? Я не знаю этой ситуации до детали, но что она сделала такое, чтобы на неё охотиться? Она что, крупный оппозиционный деятель? <…> Этот конкретный или другие случаи у меня тоже вызывают вопросы, нужно ли за решётку человека прятать на 14 лет. Но пока закон существует, его надо исполнять», — сказал Путин.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.
Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.
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Екатерина Шмакова