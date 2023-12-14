Путин рассказал об использовании доллара и евро при обслуживании российского экспорта

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Привязка к доллару приводит к утрате суверенитета и социально-экономическим проблемам, поэтому Россия начала развивать национальную валюту. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
По словам Путина, на 2021 год использование евро и доллара при обслуживании российского экспорта в России составляло порядка 87%, а рубля – всего 11-13%.
По данным на сентябрь текущего года, использование иностранных валют сократилось до 24%, а рубль возрос до 40%.
Комментируя намерения нового президента Аргентины Милея отказаться от национальной валюты в пользу песо, Путин подчеркнул, что это приведёт к большим проблемам, которые скажутся на социальной сфере. Из-а социально-экономических проблем придётся сократить финансирование социальный учреждений и уменьшить размер льготных выплат населению.
Читайте также:
Путин: нужно распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жильё
Путин высказался об отношениях РФ и США
Путин рассказал о развитии новых регионов
По данным на сентябрь текущего года, использование иностранных валют сократилось до 24%, а рубль возрос до 40%.
Читайте также:
Путин: нужно распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жильё
Путин высказался об отношениях РФ и США
Путин рассказал о развитии новых регионов
Анастасия Чинкова