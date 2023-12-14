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Путин рассказал об использовании доллара и евро при обслуживании российского экспорта

Путин: использование доллара и евро в российском экспорте сократилось до 24%
14 декабря 2023, 13:35
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Привязка к доллару приводит к утрате суверенитета и социально-экономическим проблемам, поэтому Россия начала развивать национальную валюту. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
По словам Путина, на 2021 год использование евро и доллара при обслуживании российского экспорта в России составляло порядка 87%, а рубля – всего 11-13%.

По данным на сентябрь текущего года, использование иностранных валют сократилось до 24%, а рубль возрос до 40%.


Комментируя намерения нового президента Аргентины Милея отказаться от национальной валюты в пользу песо, Путин подчеркнул, что это приведёт к большим проблемам, которые скажутся на социальной сфере. Из-а социально-экономических проблем придётся сократить финансирование социальный учреждений и уменьшить размер льготных выплат населению.

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#владимир путин
#валюта
#рубль
#экономика
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Путин сообщил, что среди его знакомых есть служившие в ЧВК, в том числе и погибшие
Путин рассказал, что в его окружении есть служившие в ЧВК, в том числе погибшие
14 декабря 2023, 13:26

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин сообщил, что в кругу его знакомых есть люди, которые служили в ЧВК, среди них также есть и погибшие. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Глава государства подчеркнул, что военные, состоящие в ЧВК, должны иметь права наравне с другими военнослужащими. 

Для этого возможно внесение соответствующих изменений в российское законодательство. 

Говоря о ЧВК, Путин подчеркнул, что среди его знакомых есть те, кто состоит в таких компаниях. Также есть и те, кто погиб во время службы. 

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

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#владимир путин
#военные
#прямая линия
#вс рф
#чвк
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Путин рассказал о ситуации с количеством дронов у российских войск на СВО
14 декабря 2023, 13:18

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Количество беспилотников у российских войск в зоне проведения спецоперации растёт. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Глава государства подчеркнул, что огромную работу по предоставлению дронов российским военным ведут волонтёры, которые с начала спецоперации оказывают помощь солдатам. 

Путин поблагодарил волонтёрские движения за оказываемую поддержку. 

Ранее в ходе своего выступления президент подчеркнул, что США занимались госпереворотом на Украине для создания конфликта. 

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

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#владимир путин
#спецоперация
#президент
#прямая линия
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Санду: Власти Молдавии хотят решить ситуацию в Приднестровье до вступления в ЕС
14 декабря 2023, 13:16

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Молдавские власти хотели бы урегулировать ситуацию в Приднестровье до того, как страна вступит в Евросоюз. Это необходимо для того, чтобы не допустить дестабилизации.
Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Vocea Basarabiei. Стоит отметить, что ещё недавно она не исключала возможности интеграции в Евросоюз только правобережной части страны, без Приднестровья. Глава государства высказывала мнение, что конфликт можно будет уладить после вступления в ЕС. Очевидно, теперь её мнение поменялось.

Санду заявила, что руководство хотело бы иметь возможность реинтегрировать страну мирным путем до присоединения к Евросоюзу. По её словам, это необходимо для того, чтобы избежать дестабилизации, которая может представлять угрозу для безопасности республики. В любом случае, интересы жителей Приднестровья будут учитываться, заверила Санду. При менее оптимистичном сценарии существует вариант с поэтапным вступлением в ЕС, допустила молдавский президент.

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#евросоюз
#молдова
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Путин предрёк разрушение олимпийского движения
Путин отметил сильную зависимость чиновников МОК от спонсоров
14 декабря 2023, 13:09

Фото: РИА Новости/ Михаил Терещенко

Проведение олимпиад может прекратиться, поскольку международные спортивные чиновники слишком зависимы от спонсоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Российский лидер подчеркнул, что в настоящее время чиновники заинтересованы в получении прибыли, в результате чего пропадают истинные функции проведения олимпиад. 

Это может привести к тому, что проведение таких международных спортивных мероприятий может сойти на нет. 

Кроме того, Путин подчеркнул, что спорт находится вне политики, он необходим для сплочения людей из разных стран, поэтому необходимо сохранять его истинные функции. 

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

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#владимир путин
#спорт
#олимпиада
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Путин заявил об увеличении поставок медикаментов в сектор Газа
Путин: РФ увеличит поставки оборудования и медикаментов в Газу
14 декабря 2023, 13:02

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Россия увеличит поставки оборудования и медицинских препаратов в сектор Газа по просьбе Израиля. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Президент отметил, что с такой просьбой обратилось правительство Израиля. 

Также Путин подчеркнул, что в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке активно принимает участие турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. 

Вместе с тем глава государства добавил, что Россия сохраняет контакт с Египтом по ситуации в секторе Газа. 

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

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«Кладбище детей»: Путин назвал происходящее в Газе катастрофой

Началось подведение итогов года с Владимиром Путиным
#владимир путин
#сектор газа
#россия
#лекарства
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Путин сравнил ситуацию на Украине и в Газе
Путин: в зоне спецоперации нет ничего подобного тому, что происходит в Газе
14 декабря 2023, 13:00

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках подведения итогов года заявил, что в конфликте на Украине нет ничего подобного тому, что происходит в плане разрушений в секторе Газа.
Российский лидер назвал происходящее в Газе катастрофой.

«Посмотрите на специальную военную операцию и то что в Газе происходит. Почувствуйте разницу. Ничего подобного в Украине нет», — заявил глава России.
Он также призвал увеличить гуманитарную поддержку людям в Газе. По словам президента, Россия увеличит поставки медикаментов в анклав.  

Помимо этого, Владимир Путин рассказал, зачем был нужен государственный переворот на территории Украины. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала СВО на Украине.

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#владимир путин
#президент
#лидер
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Путин рассказал о развитии новых регионов
Путин: экономика новых регионов России восстанавливается
14 декабря 2023, 12:57

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что свыше 1 трлн рублей будет ежегодно выделяться новым регионам России. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
По словам главы государства, в 2023 году на присоединённые к России территории было затрачено бюджет 170 миллиардов рублей. Экономика регионов начала восстанавливаться. 

В федеральном бюджете РФ уже предусмотрено свыше 1 трлн рублей для финансирования ЛНД, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заверил президент. 

Экономическая ситуация в стране стабильно развивается. За 9 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 2,8% по сравнению с прошлым годом. Об этом президент России Владимир Путин ранее заявил на совещании по экономике. Глава государства также указал на то, что в сентябре 2023 года российская экономика полностью восстановилась после санкционного давления со стороны недружественных стран. 

Владимир Путин заверил, что страна намерена впредь улучшать показатели и создавать условия для долгосрочного роста и стабильности ВВП. 

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#экономика
#владимир путин
#бюджет
#ввп
#днр
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«Кладбище детей»: Путин назвал происходящее в Газе катастрофой
Путин назвал происходящее в секторе Газа катастрофой
14 декабря 2023, 12:55

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках подведения итогов года заявил, что происходящее в секторе газа является катастрофой.

Он заявил, что во всем мире сравнивают специальную военную операцию на Украине и ситуацию в Газе. 

Ничего подобного в Украине нет», — заявил глава государства. 
Кроме того, генсек ООН назвал сегодняшний сектор Газа назвал самым большим кладбищем в мире.

«Это объективная оценка», — отметил российский лидер.
В ходе мероприятия Владимир Путин также заявил, что воспитание детей в духе патриотизма чрезвычайно важно. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Помимо этого, Владимир Путин объяснил, зачем был нужен госпереворот на территории Украины. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#рост
#вс рф
#путин
#сектор газа
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в удобном формате
Путин отметил ведущую роль Эрдогана в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке
Путин отметил ведущую роль Эрдогана в урегулировании ситуации в Газе
14 декабря 2023, 12:53

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведёт активную работу по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Российский президент подчеркнул, что глава Турции играет лидирующую роль в попытке восстановления мира. 

Путин подчеркнул, что Эрдоган имеет схожую с ним позицию, касаемо происходящих событий. 

Также глава российского государства добавил, что встреча с Эрдоганом планируется на предстоящий год. 

Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что невозможно построить справедливый мир вместе с Соединёнными Штатами. 

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#турция
#россия
#владимир путин
#сектор газа
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