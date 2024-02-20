Путин: у России есть союзники даже в недружественных странах

Фото: сайт Кремля
У России есть множество союзников даже в недружественных странах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Напомним Путин принимает участие в планерном заседании форума АСИ по продвижению новых проектов «Сильные идеи для нового времени».
Он отметил, что у России появляется все больше сторонников во всем мире. Особенно он отметил сферу традиционных ценностей. Глава РФ подчеркнул, что сейчас перед нашей страной стоят задачи совершенно другого уровня.
Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится с 2020 года по поручению Владимира Путина. В нём может принять участие каждый житель России, который готов поделиться со страной действительно полезным и уникальным проектом.
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Он отметил, что у России появляется все больше сторонников во всем мире. Особенно он отметил сферу традиционных ценностей. Глава РФ подчеркнул, что сейчас перед нашей страной стоят задачи совершенно другого уровня.
«Даже и в так называемых недружественных странах, там подушка безопасности для этих традиционных ценностей, она достаточно оказалась большой, надёжной, и у нас там тоже много союзников», - заявил Путин.
Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится с 2020 года по поручению Владимира Путина. В нём может принять участие каждый житель России, который готов поделиться со страной действительно полезным и уникальным проектом.
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Элина Позднякова