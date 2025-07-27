Депутат Рады Скороход заявила, что на Украине смертность в 10 раз превышает рождаемость
Анна Скороход сообщила, что население подконтрольных Киеву территорий сильно сократилось
Депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила о десятикратном превышении смертности над рождаемостью на Украине. Об этом политик заявила в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.
Скороход назвала сложившуюся ситуацию катастрофической и подчеркнула, что работа по восстановлению численности населения страны будет трудной.
«Демография на сегодняшний день ужасная. Если вы посмотрите цифры рождаемости и смертности, то разница просто в десять раз, это ужасно. И как её восполнить я не знаю, это будет большой вызов после окончания военного положения», — высказалась депутат.Отмечается, что Скороход не уточнила за какой период она привела сравнение. По оценкам Института демографии НАН Украины, население подконтрольных Киеву территорий за последние несколько лет сократилось до 25–28 миллионов человек — почти вдвое меньше по сравнению с советским периодом.