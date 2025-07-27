Депутат Рады Скороход заявила, что на Украине смертность в 10 раз превышает рождаемость

27 июля 2025, 18:30

Анна Скороход сообщила, что население подконтрольных Киеву территорий сильно сократилось

Фото: Istock/Dovapi

Депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила о десятикратном превышении смертности над рождаемостью на Украине. Об этом политик заявила в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.





Скороход назвала сложившуюся ситуацию катастрофической и подчеркнула, что работа по восстановлению численности населения страны будет трудной.

«Демография на сегодняшний день ужасная. Если вы посмотрите цифры рождаемости и смертности, то разница просто в десять раз, это ужасно. И как её восполнить я не знаю, это будет большой вызов после окончания военного положения», — высказалась депутат.