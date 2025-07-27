«Это не собес»: Вячеслав Володин заявил, что для участия в политике нет возрастов

27 июля 2025, 14:53

Вячеслав Володин заявил, что в политику можно приходить в молодом возрасте

Вячеслав Володин (Фото: Telegram @vv_volodin)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе своего выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что для участия в политике возраст не важен. Его слова приводит ТАСС.





Володин высказался на тему участия молодёжи в политической деятельности, отметив, что никаких особых условий и требований ​в ней нет.

«В политике нет возрастов. Можно приходить и в молодом возрасте. Самое главное — понимать, зачем ты приходишь, что ты предлагаешь и на сколько эффективен. Политика – это не собес. Не надо создавать специальные условия для того, чтобы делать скидку на возраст. Если человек хочет заниматься политикой, если ему есть что предложить, он должен иметь возможность для участия», — сказал депутат.