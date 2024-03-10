Путин пошутил о смене прически

Фото: сайт Кремля
В ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, президент России Владимир Путин в юмористической манере выразил желание заменить свою обычную прическу на дреды.
На видеозаписях, опубликованных телеканалом «Россия 1», участники форума запечатлели несколько фотографий с российским лидером. Во время одной из таких съемок президент РФ проявил интерес к экстравагантной причёске одного из гостей из Нигерии.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на территории «Сириуса» по указанию президента России Владимира Путина. Росмолодежь выступила организатором фестиваля.
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«Мне тоже стоит попробовать такую прическу», — пошутил Путин.
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Артем Кузьмин