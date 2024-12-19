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Путин: Вопросы «торможения» YouTube нужно адресовать YouTube и Google

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Большинство вопросов по замедлению YouTube следует адресовать этой дочерней платформе Google, а не российской стороне. Следует соблюдать законы страны, в которой работаешь.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей в столичном Гостином дворе, которая в этом году совмещена с большой итоговой пресс-конференцией, отвечая на вопрос блогера Влада Бумаги. Он спросил российского лидера, зачем блокировать YouTube, если отечественные платформы типа VK или RuTube и так вполне конкурентоспособны.

Владимир Путин пояснил, что когда Google Развивал в России свою сеть, создал также дочерние платформы и сервисы, которые следует обслуживать. После введения западных санкций корпорация ограничила поставку сюда техники, отсюда и возникли проблемы. Кроме того, YouTube и Google должны соблюдать законы РФ и не жульничать в сети, сказал президент, пояснив, что под жульничеством имеет ввиду злоупотребление интернетом для достижения политических целей своих правительств.



Забавная ситуация произошла, когда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков представлял блогера, перед тем, как тот задал свой вопрос.

«У нас нетрадиционные гости», — сказал представитель Кремля.

«Это в каком смысле?», — переспросил Владимир Путин.

Однако ответом ему был только смех в зале. После этого Влад А4 Бумага перешёл к своему вопросу.

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Путин: Зарплату демонстративно перевёл в попавший под санкции банк «Россия»
19 декабря 2024, 15:54

Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин раньше имел вклад в Сбербанке. Но когда банк «Россия» попал под санкции, он демонстративно перевёл деньги туда и теперь получает там зарплату.
Об этом рассказал сам российский президент в ходе прямой лини, проходящей в московском Гостином дворе, которая в этом году совмещена с большой итоговой пресс-конференцией в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Так он ответил на вопрос о наличии у него банковских вкладов.

Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. Перед началом мероприятия уже было зарегистрировано свыше 2,2 миллиона обращений граждан России к главе государства по самым разным темам.

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Путин ответил, с кем хотел бы выпить кофе
19 декабря 2024, 15:53

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы чаще встречаться со своими родственниками и друзьями.
«Из ныне живущих людей я бы хотел чаще видеться с друзьями и своими близкими. Если говорить об ушедших мировых лидерах, то хотелось бы с канцлером ФРГ Гельмутом Коллем. Он, когда покинул свой пост, часто приезжал ко мне в гости, и я имел удовольствие с ним беседовать», — сказал президент.

Он также отметил бывшего президента Франции Жака Ширака, который по словам российского лидера, обладал энциклопедическими знаниями. Назвал Путин и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Его Путин охарактеризовал теплым человеком в общении, но решительным и твердым в действиях.

Президент добавил, что они все имели свое мнение и укрепляли суверенитет своих государств.

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Путин поблагодарил волонтёров и обещал обдумать создание единого окна гумпомощи
19 декабря 2024, 15:42

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин выразил слова благодарности всем российским волонтёрам. Он сказал, что средства на оказание помощи всем жителям приграничья уже выделены.
Так российский лидер отреагировал на вопрос «Медиа Собчак» о том, можно ли организовать единое окно по оказанию помощи жителям Белгородской области, где проектом уже оказана поддержка около 600 семьям. По мнению журналиистки, так люди могли бы получать всю помощь, не сталкиваясь с барьерами — например, самому устроиться на работу, а детей — устроить в детсад.

Президент заверил, что вопросом единого окна руководство страны обязательно займётся; будет обдумано, как это наиболее быстро и эффективно может быть организовано.

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Путин обосновал решение назначить Хинштейна врио губернатора Курской области
19 декабря 2024, 15:34

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил своё решение назначить Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
На совмещенной прямой линии и пресс-конференции глава государства отметил, что Хинштейн обладает опытом работы с людьми и умеет находить индивидуальный подход к каждому.

Он добавил, что Хинштейн долгое время работал в Госдуме, находясь на связи со своими избирателями, и выразил надежду на то, что индивидуальная работа с населением будет налажена.

Указ о назначении Хинштейна на новую должность был подписан 5 декабря. Ранее занимающий пост губернатора Алексей Смирнов подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, Путин принял его отставку. 11 декабря Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Хинштейна. Он был депутатом Госдумы с 2003 по 2016 год, после чего работал советником директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. В 2018 году Хинштейн снова был избран депутатом и возглавил комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин неоднократно обсуждал с Эрдоганом конфликт на Ближнем Востоке
19 декабря 2024, 15:30

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он находится в постоянном контакте с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и они много раз обсуждали конфликт на Ближнем Востоке.
Во время Прямой линии Владимир Путин подчеркнул, что позиция РФ не подвержена конъюктуре. Решить проблему можно, если убрать её причину — создание двух государств. Российский лидер отметил, что Израиль создан, а Палестина ещё нет. Президент РФ добавил, что Израиль заслуживает лишь осуждения.

В рамках конфликта в Сирии Турция предпринимает много действий для обеспечения своей безопасности, возвращения беженцев. Владимир Путин уточнил, что основной бенефициар разворачивающихся событий – Израиль. ЦАХАЛ уже продвинулся на Голанских высотах на 20-25 км.

Российский лидер выразил надежду, что войска Израиля выйдут с территории Сирии, но в данный момент они отправляют туда всё больше резервов. Владимир Путин сказал, что у Турции долгие годы существует проблема с Рабочей партией Курдистана. Курдов обманули после первой мировой войны — тогда им не позволили организовать своё государство.

Путин подчеркнул, что Россия на стороне Сирии.

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Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной
Путин: подписание документов может быть только с легитимной властью
19 декабря 2024, 15:08

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обозначил условия, при которых он готов начать переговоры с Украиной.
Президент отметил, что нелегитимность украинского режима заключается в отсутствии в Конституции Украины положений о продлении полномочий президента. По его словам, продление полномочий возможно только для Верховной Рады, даже в условиях военного положения.

Путин подчеркнул, что если первое лицо страны считается нелегитимным, то и все остальные уровни власти также теряют свою легитимность. В этой связи он выразил мнение, что любые действия и решения, принимаемые такой властью, могут быть поставлены под сомнение. Тем не менее, Путин подтвердил готовность России вести диалог без предварительных условий.

«Мы будем разговаривать с любым человеком, в том числе с Зеленским», — заявил он.

Однако президент также добавил, что подписание международных документов возможно только с легитимной властью.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

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Путин: у противника нет шансов уничтожить «Орешник»
19 декабря 2024, 15:07

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету «Орешник» у противника нет.
В рамках Прямой линии Владимир Путин обратил внимание, что «Орешник» стоит на удалении двух тысяч километров.

Лидер российского государства уточнил, что на боевом дежурстве в Польше и Румынии расположены 24 новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

«Даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут. У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все — поезд ушел», — подчеркнул президент Российской Федерации.

Российский лидер добавил, что у противника нет никакой возможности сбить «Орешник».

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

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#итоги
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#прямая линия
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В мире предпочитают этого не замечать — Путин о сложной ситуации с РПЦ на Украине
Путин заявил о «растерзании» русской церкви на Украине
19 декабря 2024, 14:51

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На Украине происходит «растерзание» Русской православной церкви (РПЦ), это грубейшее нарушение прав человека, прав верующих, однако в мире этого не хотят замечать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
«<…> просто идёт растерзание церкви на глазах у всего мира. Это как расстрел всё равно. И все во всём мире предпочитают этого не замечать», — сказал глава государства.
По его словам, тех представителей власти на Украине, которые выступают против РПЦ, даже нельзя назвать атеистами.

«Атеисты — это тоже люди, которые во что-то верят. Они верят в то, что Бога нет. Но это их вера, их убеждение. А это не атеисты, просто это люди вообще без всякой веры, такие безбожники. <…> Это люди — без роду, без племени», — отметил Путин.
Российский лидер уверен, что подавляющее большинство жителей Украины исповедует православие, в будущем они дадут оценку действиям нынешней власти.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.

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#рпц
#прямая линия
#путин
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Путин назвал число проживающих в России украинцев
Путин: В России проживают миллионы украинцев
19 декабря 2024, 14:50

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В России проживают миллионы украинцев. Их количество сопоставимо с тем, которое составляют живущие на самой Украине.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в московском Гостином дворе, которая в этом году совмещена с большой итоговой пресс-конференцией в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Российский лидер назвал украинцев «частью нашей культуры и нашего народа».

«Мы приветствуем специалистов-украинцев, приезжающих в Россию», — заявил глава государства.

В ходе прямой линии задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. Перед началом мероприятия было зафиксировано уже около 2,2 миллиона обращений к президенту от граждан России.

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#владимир путин
#президент
#итоги
#жители
#мероприятия
#лидер
#рф
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