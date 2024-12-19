Путин: Вопросы «торможения» YouTube нужно адресовать YouTube и Google

Фото: kremlin.ru
Большинство вопросов по замедлению YouTube следует адресовать этой дочерней платформе Google, а не российской стороне. Следует соблюдать законы страны, в которой работаешь.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей в столичном Гостином дворе, которая в этом году совмещена с большой итоговой пресс-конференцией, отвечая на вопрос блогера Влада Бумаги. Он спросил российского лидера, зачем блокировать YouTube, если отечественные платформы типа VK или RuTube и так вполне конкурентоспособны.
Владимир Путин пояснил, что когда Google Развивал в России свою сеть, создал также дочерние платформы и сервисы, которые следует обслуживать. После введения западных санкций корпорация ограничила поставку сюда техники, отсюда и возникли проблемы. Кроме того, YouTube и Google должны соблюдать законы РФ и не жульничать в сети, сказал президент, пояснив, что под жульничеством имеет ввиду злоупотребление интернетом для достижения политических целей своих правительств.
Забавная ситуация произошла, когда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков представлял блогера, перед тем, как тот задал свой вопрос.
Однако ответом ему был только смех в зале. После этого Влад А4 Бумага перешёл к своему вопросу.
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Владимир Путин пояснил, что когда Google Развивал в России свою сеть, создал также дочерние платформы и сервисы, которые следует обслуживать. После введения западных санкций корпорация ограничила поставку сюда техники, отсюда и возникли проблемы. Кроме того, YouTube и Google должны соблюдать законы РФ и не жульничать в сети, сказал президент, пояснив, что под жульничеством имеет ввиду злоупотребление интернетом для достижения политических целей своих правительств.
Забавная ситуация произошла, когда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков представлял блогера, перед тем, как тот задал свой вопрос.
«У нас нетрадиционные гости», — сказал представитель Кремля.
«Это в каком смысле?», — переспросил Владимир Путин.
Однако ответом ему был только смех в зале. После этого Влад А4 Бумага перешёл к своему вопросу.
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Александр Бойцов