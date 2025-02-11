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Путин посмертно наградил курского подростка за попытку спасти друга

Путин посмертно присвоил курскому подростку Жердеву медаль «За спасение погибавших»
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» 16-летнего Артёма Жердева из Курской области. Юноша умер при попытке спасти друга. Указ о награждении размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Жердева Артема Эдуардовича (посмертно)», — гласит текст.
Глава Октябрьского района Андрей Быковский рассказал РИА Новости подробности трагедии, произошедшей 19 июня 2024 года на реке Сейм. По его словам, Артём, заметив тонущего Максима Зорина, бросился на помощь, несмотря на то, что товарищ был крупнее и уже погружался под воду. Попытка схватиться за ветки не спасла — оба подростка погибли.



«Один из друзей Максим Зорин… не умел плавать, всегда купался в одном месте, которое было не глубокое. Именно он отошел в сторону от ребят, и вскоре они услышали его крик «тону» и увидели, как его несет течением реки. Артем не растерялся, сказав ребятам никуда не плыть, стоять на месте и бросился спасать товарища. (...) В последний момент он смог схватиться за ветки, но они, не выдержав веса двух ребят, сломались», — говорил Быковский.
Спасатели МЧС прибыли слишком поздно.

Артём Жердев, спокойный и ответственный школьник, планировал поступать в железнодорожный техникум. Медаль стала признанием его героизма: даже в последние секунды Артём пытался спасти другого человека.

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Экс-глава АвтоВАЗа спрогнозировал шансы возврата ушедших из РФ иностранных автобрендов
Экс-глава АвтоВАЗа Андерссон: ушедшие автобренды обязательно вернутся в РФ
12 февраля 2025, 00:08

Фото: iStock/3dan3

Бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон выразил уверенность, что иностранные автомобильные бренды, покинувшие Россию, в конечном итоге вернутся на рынок. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».
«Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся», — сказал экс-глава АвтоВАЗа.
По мнению Андерссона, длительное отсутствие на рынке РФ грозит компаниям потерей позиций в пользу конкурентов, хотя точные сроки возвращения не определены.

Ранее аналогичную точку зрения озвучил президент Владимир Путин, отметив, что импортозамещение усложнит реинтеграцию ушедших марок.

Данные «ВТБ Лизинг» (со слов генерального директора Антона Мусатова) за январь–сентябрь 2024 года подтверждают доминирование китайских и российских производителей: в топ-5 легковых марок вошли Lada, Haval, Geely, Chery и Exeed (68% рынка лизинга), а среди грузовиков лидируют Sitrak, Shacman, FAW, «Камаз» и Dongfeng.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» появилась новая функция, позволяющая анонимно сообщить автовладельцу о проблемах с его машиной. Теперь пользователи могут уведомить водителя, если его автомобиль блокирует проезд, попал в ДТП, мешает эвакуации, у него сработала сигнализация, остались включённые фары, открыто окно или спущено колесо.

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#импортозамещение
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#машины
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«Живёт дольше и болеет меньше»: ветеринар Шеляков рассказал, когда и как стерилизовать кошку
Ветеринар Шеляков рассказал, когда и как стерилизовать кошку
11 февраля 2025, 17:05

Фото: iStock / Julija Matuka

У ответственных владельцев кошек не должно возникать вопросов о целесообразности стерилизации питомца.
Животному женского пола она необходима, заявил «Радио 1» ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.
«Если животное не подлежит репродукции, то если вы не собираетесь его размножать, иметь котят, то стерилизация просто необходима для здоровья кошки. Стерилизованные девочки, или, как правильно говорить, кастрированные, и живут дольше, и болеют меньше. Но всё это относится к женскому полу. Больших плюсов для мальчиков операция кастрация не несёт», – сказал ветеринар.
По словам Шелякова, операцию по стерилизации лучше всего делать начиная с четырёх – пяти или шести месяцев, в зависимости от сезона. Лучше провести её до первой течки. Если речь идёт о кошке женского пола, хирургическое вмешательство состоит в удалении матки с яичниками. Хозяин должен выбрать, каким способом это сделать.
«Это может быть полостная операция или более щадящая – лапароскопическая. Есть ещё и малоинвазивные операции, которые длятся буквально 10 минут. Но, если доктор не владеет этим методом, нельзя заставлять его проводить такую операцию. Во время классической лапароскопии делается не один прокол, а несколько. Малоинвазивная хирургия – это вмешательство только через один прокол», – пояснил собеседник «Радио 1».
Что касается выхода кошки из наркоза, то животные, по словам специалиста, ведут себя по-разному. Кошки очень эмоциональны, и часто это момент сопровождается у них галлюцинациями.
«После операции кошки просыпаются достаточно быстро. Сама операция идёт 10 минут, выход из наркоза – ещё минут пять. Кошка может быть либо испуганной, либо слишком весёлой, либо каких-то птичек провожать взглядом, всё обнюхивать. Ей может всё либо нравится, либо что-то пугать», – отметил Шеляков.
Что касается действия хозяина после операции, всё зависит от того, каким методом она проводилась.
«Определённый минус полостных операций – в том, что швы надо обрабатывать, потом снимать. То есть после проведённого вмешательства перед владельцем животного будут стоять некоторые задачи. Если мы говорим о лапароскопии, малоинвазивной хирургии, то там ничего делать не надо – сделали и забыли. Однако даже после самой малоинвазивной операции сразу на улицу питомца не отпускаем. Лучше всё-таки некоторое время подержать его дома», – обратил внимание ветеринар.
После хирургического вмешательства на кошку надевают попонку. И какой бы простой ни была операция, нужно, чтобы пару часов питомец побыл в переноске.
«Ведь кошка может быть излишне возбуждена или чего-то испугаться, запутаться с непривычки в попонке. Во всяком случае, в переноске она себе нос не разобьёт», – отметил специалист.
К тому же не следует забывать, что животное теперь кастрировано, и ему требует меньшей энергии. А это значит, нужно следить, чтобы оно не располнело, заключил ветврач.

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#питомцы
#операция
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«Запугивания и манипуляции»: Эксперт рассказал о жестких методах мошенничества
Эксперт по кибербезопасности Царев: мошенники могут запугивать и манипулировать
11 февраля 2025, 16:19

Фото: istockphoto/Diy1

В ближайшее время комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности рассмотрит пакет поправок, направленных на борьбу с кибермошенничеством.
Речь идёт о запрете использовать зарубежные мессенджеры для служебной коммуникации или общения с гражданами, клиентами или пользователями для сотрудников госорганов, кредитных организаций, ЦБ, операторов связи, владельцев социальных сетей, агрегаторов товаров и услуг, сервисов размещения объявлений. Перечень таких зарубежных мессенджеров будет формировать Роскомнадзор. Использовать российские мессенджеры для служебной коммуникации сотрудники этих организаций смогут только после того, как подтвердят свою личность через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Также пакет поправок предлагает обязать владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тыс. пользователей из России проводить идентификацию через ЕСИА тех, кто намерен разместить объявление о продаже товаров или услуг. Ещё одно из предложений — обязательная маркировка звонков от организаций, маркировка вызовов с международных номеров и звонков, инициируемых с виртуальных АТС: на экране телефона пользователя будет отображаться соответствующая информация, чтобы он мог понять, звонит ли сотрудник банка или мошенник.

Эксперт по информационной безопасности и IT-праву, управляющий RTM Group Евгений Царёв в беседе с «Радио 1» заявил, что борьба с мошенниками — это комплексная задача, поэтому она должна решаться также — комплексно.

«Раньше мы пытались применять какие-то отдельные меры — они препятствовали работе. Но в итоге их было недостаточно. Сейчас попытка решить вопрос комплексно. А как каждая из этих мер будет работать в отдельности, пока до конца не ясно», — пояснил специалист.
Фото: istockphoto/Ton Photograph

По его словам, в настоящий момент основная масса мошенников находится не на территории России, чего не было раньше, и что усложняет ситуацию. Евгений Царев дал несколько советов, как уберечь себя от мошенничества и в сети, и в звонках по телефону.

«Если это звонок, и вы понимаете, что что-то идет не так, нужно класть трубку. Потому что дальше могут быть запугивания и манипуляции. Сейчас это усугубилось тем, что злоумышленники делают слепки голоса, и чем дольше человек с ними общается, тем лучше и качественнее они могут сделать дипфейк и аудиофейк», — посоветовал специалист.

Он подчеркнул, что в безопасности есть понятие «нулевого доверия» — когда ты не веришь ничему, перепроверяя.

«Если вас обязывают совершить срочные действия, возьмите паузу, выдохните, пересмотрите все на официальных сайтах», — заключил Царев.

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#мошенничество
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В Соцфонде РТ назвали покупку жилья самой популярной целью траты маткапитала
11 февраля 2025, 15:56

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Покупка жилья является самой популярной целью расходования материнского капитала. Об этом сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.
В интервью «Татар-информу» он рассказал, что с момента старта программы за материнским капиталом обратились 427 тысяч семей, а на покупку жилья его потратили 320 тысяч семей.
«Самое популярное направление — улучшение жилищных условий. Этим воспользовались 320 тысяч семей. Также многие направляют средства на образование детей — таких семей в Татарстане более 48 тысяч. Есть и те, кто выбирает ежемесячную выплату, — это 27 тысяч семей», — пояснил глава регионального Соцфонда.
Вафин также добавил, что с прошлого года семьи, у которых осталось 10 тысяч рублей материнского капитала и меньше, могут получить всю сумму в качестве единовременной выплаты. За это время такой услугой воспользовались 4 тысячи семей.

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#семьи
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День святого Валентина назвали праздником, навязанным Западом
Омбудсмен Волынец: День святого Валентина в России навязали с Запада
11 февраля 2025, 15:54

Фото: iStock/AnnaStills

День святого Валентина — это праздник с чужими ритуалами, символами и ценностями, навязанный россиянам Западом. Об этом заявила детский омбудсмен РТ Ирина Волынец в беседе с «Татар-информом».
«У нас законом не запрещено отмечать этот праздник, но у нас есть свой — День семьи, любви и верности, который уже является официальным и отмечается 8 июля. И в России очень много проводится мероприятий, посвященных этому празднику», — поделилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.
По ее мнению, у 14 февраля была большая рекламная кампания, к тому же в России не было альтернативы, потому праздник так быстро прижился. На данный момент, подчеркнула она, День святого Валентина выгоден бизнесу, так как в это время увеличивается количество продаж, растет товарооборот.
«Эти ценности были не наши, они нам насаждались и был период, когда мы этот праздник отмечали, дарили друг другу валентинки», — отметила омбудсмен.
Волынец считает, что сейчас Россия постепенно возвращается к собственной культуре и традициям, потому важно через положительный пример семьи и школы перестраивать детей на те праздники, которые «считаются нашими», но не путем запретов.

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