Путин посмертно наградил курского подростка за попытку спасти друга

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» 16-летнего Артёма Жердева из Курской области. Юноша умер при попытке спасти друга. Указ о награждении размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Жердева Артема Эдуардовича (посмертно)», — гласит текст.Глава Октябрьского района Андрей Быковский рассказал РИА Новости подробности трагедии, произошедшей 19 июня 2024 года на реке Сейм. По его словам, Артём, заметив тонущего Максима Зорина, бросился на помощь, несмотря на то, что товарищ был крупнее и уже погружался под воду. Попытка схватиться за ветки не спасла — оба подростка погибли.
«Один из друзей Максим Зорин… не умел плавать, всегда купался в одном месте, которое было не глубокое. Именно он отошел в сторону от ребят, и вскоре они услышали его крик «тону» и увидели, как его несет течением реки. Артем не растерялся, сказав ребятам никуда не плыть, стоять на месте и бросился спасать товарища. (...) В последний момент он смог схватиться за ветки, но они, не выдержав веса двух ребят, сломались», — говорил Быковский.Спасатели МЧС прибыли слишком поздно.
Артём Жердев, спокойный и ответственный школьник, планировал поступать в железнодорожный техникум. Медаль стала признанием его героизма: даже в последние секунды Артём пытался спасти другого человека.
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