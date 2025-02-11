МЧС: Псковские огнеборцы спасли 15 человек и кота при пожаре в многоэтажке — видео

Видео: пресс-служба МЧС России
Сотрудники МЧС России спасли 15 человек, включая двоих детей и кота, при пожаре в четырёхэтажном доме в деревне Родина Псковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «МЧС России» с приложенным видео происшествия.
По информации ведомства, возгорание произошло в квартире на первом этаже. До прибытия пожарных местные жители самостоятельно вывели из здания двух детей.
Огнеборцы эвакуировали ещё 13 человек, среди которых 90-летняя женщина, госпитализированная с травмами.
Для ликвидации пожара на площади 15 квадратных метров было задействовано 18 специалистов и 6 единиц техники. Причины инцидента устанавливаются дознавателями МЧС.
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Огнеборцы эвакуировали ещё 13 человек, среди которых 90-летняя женщина, госпитализированная с травмами.
Для ликвидации пожара на площади 15 квадратных метров было задействовано 18 специалистов и 6 единиц техники. Причины инцидента устанавливаются дознавателями МЧС.
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Мария Моисеева