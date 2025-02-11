Администрация Трампа захотела ввести санкции против мэра украинского города

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова, пишет Washington Mail (WM).
По данным издания WM, ссылающегося на источники в окружении американского лидера, это связано с подозрениями в связях Труханова с одесской криминальной группировкой, а также с его долями в четырёх офшорных компаниях, зарегистрированных в британских «налоговых гаванях».
Как сообщает WM, дополнительным фактором «в пользу» санкций может стать якобы наличие у мэра гражданства России. Источники подчеркивают, что окончательное решение пока не принято, но вопрос обсуждается в Вашингтоне.
В случае введения санкций это серьёзно повлияет на политическую карьеру Труханова и сотрудничество Одессы с американскими партнёрами.
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«Администрация... Трампа рассматривает введение санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова», — говорится в материале.
Как сообщает WM, дополнительным фактором «в пользу» санкций может стать якобы наличие у мэра гражданства России. Источники подчеркивают, что окончательное решение пока не принято, но вопрос обсуждается в Вашингтоне.
В случае введения санкций это серьёзно повлияет на политическую карьеру Труханова и сотрудничество Одессы с американскими партнёрами.
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Мария Моисеева