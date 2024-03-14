Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области

Фото: Администрация Краснояружского района
Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил медалью «За отвагу» заместителя главы администрации Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко.
Он погиб в результате взрыва автомобиля на мине в этом районе.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Бородаенко скончался в больнице после взрыва, который произошел в среду в Краснояружском районе. Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в районе хутора Высокий. Пострадавшими также оказались глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель скотовоза Нуриддин Агалиев.
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«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью „За отвагу“ Бородаенко Игоря Васильевича — заместителя главы администрации муниципального района Краснояружский район Белгородской области — секретаря Совета безопасности (посмертно)», — говорится в указе о награждении государственными наградами РФ
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Артем Кузьмин