Стало известно, сколько часов в сутки спит Путин

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки, однако отметил, что этого времени недостаточно для отдыха, передает РИА Новости.
Напомним, российский лидер провел открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле. Десятилетний ученик Богдан Ремарчук спросил Путина, сколько времени он тратит на сон и отдых.
При этом президент уточнил, что мало спит из-за того, что не может должным образом организовать свой рабочий день, но постарается исправить эту ситуацию.
В рамках открытого урока Путин также заявил, что Россия никогда не отказывалась от ведения мирных переговоров по поводу прекращения огня на Украине. Однако прежде следует наказать бандитов, которые проникли на территорию страны.
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«Соврать неудобно, скажу, как есть, но пример нехороший. Ты пример с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал четыре часа, это маловато. А так обычно сплю шесть часов. А ты должен спать нормально, как минимум восемь», — ответил Путин школьнику.
При этом президент уточнил, что мало спит из-за того, что не может должным образом организовать свой рабочий день, но постарается исправить эту ситуацию.
В рамках открытого урока Путин также заявил, что Россия никогда не отказывалась от ведения мирных переговоров по поводу прекращения огня на Украине. Однако прежде следует наказать бандитов, которые проникли на территорию страны.
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Элина Позднякова