Трансгендеры напрочь убивают женский спорт, заявил Путин

Участие трансгендеров в соревнованиях по женским видам спорта напрочь убивает весь женский спорт. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления на открытом уроке «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле в Республике Тыва.