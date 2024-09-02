Трансгендеры напрочь убивают женский спорт, заявил Путин

Фото: сайт Кремля
Участие трансгендеров в соревнованиях по женским видам спорта напрочь убивает весь женский спорт. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления на открытом уроке «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле в Республике Тыва.
Глава государства назвал такие инциденты несправедливостью, результатом которой является уничтожение всего женского спорта.
По словам Путина, любой мужчина может объявить себя женщиной и выступать в любом виде женского спорта. Это приведёт к тому, что у женщин не останется шанса получать призовые места из-за разницы в физической силе.
В понедельник, 2 сентября, по случаю начала нового учебного года Путин посетил открывшуюся в 2024 году школу в Кызыле. Там он встретился со школьниками и провёл открытый урок.
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По словам Путина, любой мужчина может объявить себя женщиной и выступать в любом виде женского спорта. Это приведёт к тому, что у женщин не останется шанса получать призовые места из-за разницы в физической силе.
В понедельник, 2 сентября, по случаю начала нового учебного года Путин посетил открывшуюся в 2024 году школу в Кызыле. Там он встретился со школьниками и провёл открытый урок.
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Анастасия Чинкова