Путин потребовал навести порядок с электросамокатами после тревожной статистики
Президент РФ Владимир Путин потребовал разобраться в организации движения для курьеров на электровелосипедах и электросамокатах. Об этом он заявил в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Согласно опросу от 12 октября, 81-82% россиян считают электросамокаты опасными для пешеходов. Около 55% выступают за ограничение их скорости до 10 км/ч.
Исследование выявило, что большинство граждан, независимо от использования самокатов, признают их риски для пешеходов. Так считают 75% пользователей и 88% тех, кто ими не пользуется. Кроме того, россияне отмечают высокую вероятность получения травм при использовании таких устройств.
Статистика за первые полгода 2025 года фиксирует рост почти на 10% числа смертельных ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Официальный обзор аварийности указывает, что в большинстве случаев погибают именно водители этих устройств.
