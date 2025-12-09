Путин потребовал навести порядок с электросамокатами после тревожной статистики

09 декабря 2025, 18:30

Путин поручил разобраться с движением курьеров на электросамокатах и велосипедах

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент РФ Владимир Путин потребовал разобраться в организации движения для курьеров на электровелосипедах и электросамокатах. Об этом он заявил в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.