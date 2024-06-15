Путин оценил работу находившейся под командованием генерала Попова 58-й армии

Фото: Сайт Кремля
На встрече с участниками программы «Время героев» президент России Владимир Путин высоко оценил деятельность 58-й общевойсковой армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Ранее подразделением командовал генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве. Подполковник Юрий Абаев, служивший в подразделении в первые месяцы проведения СВО, передал российскому лидеру о благодарности, которые ему выразили сослуживцы.
Бывший командующий 58-й армией Иван Попов был арестован военным судом 21 мая. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Офицер подозревается в хищениях в особо крупном размере. По оценкам следователей, сумма ущерба достигла 100 миллионов рублей.
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«Я знаю, 58-я армия работает достойно», – ответил Путин.
Бывший командующий 58-й армией Иван Попов был арестован военным судом 21 мая. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Офицер подозревается в хищениях в особо крупном размере. По оценкам следователей, сумма ущерба достигла 100 миллионов рублей.
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Александр Климов