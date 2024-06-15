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Путин поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

15 июня 2024, 11:52
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу с его переизбранием на пост президента Южно-Африканской Республики. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.
Путин отметил значительный вклад Рамафосы в развитие стратегического партнерства между Россией и ЮАР, а также в укрепление продуктивного сотрудничества в рамках ООН, БРИКС, G20 и других международных организаций.

«Уважаемый господин Рамафоса, поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Южно-Африканской Республики. Желаю Вам новых успехов в Вашей ответственной деятельности, а также здоровья и благополучия», — говорится в поздравительной телеграмме.


Президент России выразил надежду на продолжение конструктивного диалога с Рамафосой и на совместную работу по важным вопросам двусторонних и международных отношений. Путин также пригласил Рамафосу на саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

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Шольц призвал пригласить Россию на конференции по Украине
15 июня 2024, 12:21

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым привлекать Россию к будущим конференциям по Украине, и заявил, что цель конференции, которая начнется в Швейцарии 15 июня, заключается в создании основ для этого. Об этом он сообщил телеканалу ZDF во время саммита G7 в Италии.
Шольц отметил, что в настоящее время нужно заложить основу для будущих контактов, чтобы в перспективе можно было организовать конференцию и мирные переговоры, которые помогут Украине.

Канцлер Германии подчеркнул, что участие России в этом процессе будет важно. Он сравнил этот процесс с цветком, который нужно поливать, чтобы он вырос.

Конференция по урегулированию конфликта на Украине без участия России состоится 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток, на которую приглашены делегации более 160 стран.

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Во Франции раскрыли причину отказа НАТО от мирной инициативы России
Политик Филиппо: Причина отказа НАТО от мирного плана России — желание войны
15 июня 2024, 11:27

Фото: istockphoto/Diy13

Североатлантический альянс отказался от условий мирных переговоров, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку желает войны с Россией. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) он назвал настоящим безумием то, что НАТО отвергло мирные предложения России. Более того, как отметил Филиппо, представители альянса угрожают и заявляют о нескольких сотнях тысяч солдат, находящихся в состоянии высокой степени боевой готовности.

«Они явно хотят войны», — сделал вывод французский политик.

Накануне, 14 июня, во время встречи с руководством МИД России Владимир Путин заявил, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести войска с территории новых российских регионов и заявить о своём неприсоединении к НАТО. Как подчеркнул российский президент, при выполнении Киевом этих условий огонь будет немедленно прекращён.

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В Средиземном море пройдут совместные российско-египетские военно-морские учения
15 июня 2024, 10:47

Фото: istockphoto/Roman Zaika

В Средиземном море запланировано проведение совместных российско-египетских военно-морских учений. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота уже покинул порт Александрия для участия в манёврах с военно-морскими силами Египта.
В состав российской эскадры входят гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», сообщает официальный телеграм-канал министерства обороны РФ. Египетская сторона представлена фрегатом ENS Al-Qadeer. В ходе двусторонних учений, которые пройдут в формате «PASSEX», будут отработаны элементы совместного маневрирования, пройдут тренировки по связи, а также по досмотровым действиям.

Накануне состоялся заход российских боевых кораблей в египетский порт Александрия, приуроченный ко Дню России. Экипажи крейсера и фрегата отдохнули после выполнения задач дальнего похода и ознакомились с местными достопримечательностями. Заход отряда российских боевых кораблей в египетский порт стал очередным шагом в укреплении российско-египетского военно-морского сотрудничества.

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Потери стран G7 в случае конфискации активов России составят $83 млрд
15 июня 2024, 09:59

Фото: istockphoto/ipopba

Страны «Большой семёрки» в случае конфискации ими зарубежных активов Москвы могут составить порядка 83 миллиардов долларов. Именно такую сумму они инвестировали в российскую экономику.
Такие расчёты сделали аналитики РИА Новости на основании данных национальных статистических служб. Согласно подсчётам, государства, входящие в G7, путём прямых инвестиций вложили в российскую экономику по итогам 2022 года (более поздние данные на текущий момент отсутствуют) 82,8 миллиарда долларов США.

Самым крупным инвестором была Великобритания. По последним доступным данным размер вложенных этой страной активов оценивался в 18,9 миллиарда долларов. Следующими по объёму инвестиций идут Германия (17,3 миллиарда), Франция (16,6 миллиарда) и Италия (12,9 миллиарда). Вложения в российскую экономику американских инвесторов составляли 9,6 миллиарда долларов.

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Британский политик Фарадж: Зеленскому пора задуматься о переговорах с Россией
15 июня 2024, 09:39

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует пойти на переговоры с Россией. Об этом заявил лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж.
В интервью изданию Daily Mirror он отметил, что Киеву обязательно следует пойти на переговоры с российским руководством, несмотря на то, что это, скорее всего, будет означать определённые территориальные потери.

«Я бы сказал Зеленскому: "Послушай, Запад до сих пор поддерживает тебя и дальше будет поддерживать, но процент молодежи, которую вы сейчас теряете, очень велик"», — процитировал политик свой гипотетический разговор с украинским президентом.

По мнению Фараджа, Украине следует хотя бы попытаться начать мирные переговоры. Он также уверен, что сумел бы убедить Зеленского в необходимости такого шага.

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#украина
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Reuters: Германия заблокировала принятие 14-го пакета санкций против России
15 июня 2024, 09:19

Фото: istockphoto/sinonimas

Страны Евросоюза в пятницу, 14 июня, не смогли согласовать принятие 14-го пакета санкций против России. Это произошло из-за позиции Германии, которая выразила несогласие по вопросу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение санкционного режима.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов из ЕС. Как отмечают источники издания, Германия выразила определённый скепсис из-за того, каким образом положение об ответственности дочерних компаний, филиалов и партнёров скажется на промышленности ФРГ. При этом, по данным агентства, Венгрия, ранее выступавшая против этих ограничений, похоже, была готова согласиться с новым пакетом санкций.

По информации агентства, постоянные представители стран-участниц объединения должны были накануне согласовать очередной пакет санкций против России. Однако в последний момент эта тема была снята с повестки. Следующая встреча состоится в среду, 19 июня.

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#санкции
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Пора осознать: Володин призвал Верховную раду рассмотреть мирные инициативы Путина
Володин: Некоторые депутаты Рады уже рассматривают мирные инициативы Путина
15 июня 2024, 08:29

Фото: Официальный сайт Кремля

Депутатам Верховной рады, как единственной легитимной власти, оставшейся на Украине, пора приниматься за рассмотрение мирных инициатив российского лидера Владимира Путина, об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
«Сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная Рада, только она может участвовать в достижении каких-либо договорённостей. Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство», — сообщил Володин.

Он также отметил, что по его информации, некоторые украинские депутаты уже начали обсуждать план, выдвинутый главой российского государства.

Предложение мира Украине, битва за Донбасс и легитимность Зеленского: Главные заявления Путина
Предложение мира Украине, битва за Донбасс и легитимность Зеленского: Главные заявления Путина

Напомним, вчера Владимир Путин, выступая в МИД РФ, назвал условия для мирного соглашения между Россией и Украиной.

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#вячеслав володин
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#украина
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Сийярто: Условия Венгрии по Закарпатью внесены в проект евроинтеграции Украины
15 июня 2024, 08:26

Фото: РИА Новости/Иван Секретарев

Евросоюз принял условия Венгрии для начала переговоров о вступлении Украины в сообщество. В первую очередь они касаются прав закарпатских венгров.
Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. По его словам, в последнее время в Брюсселе шли серьёзные дискуссии о том, на каких условиях должен начаться процесс переговоров о евроинтеграции Украины. После продолжительных и острых дискуссий была достигнута договорённость, согласно которой все условия Венгрии были включены в рамочный документ о предстоящих переговорах с Киевом, написал министр в своей социальной сети.

Сийярто подчеркнул, что теперь Венгрия располагает документом из Брюсселя, в котором прямо указано, что Украина обязана вернуть права, отнятые у венгров в Закарпатье в последние годы. Он также добавил, что его страна неизменно отстаивала позицию, в основе которой лежит уважение прав национальных меньшинств, без которого невозможно любое движение вперёд.

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МИД Кубы: Субмарина США Helena вошла в территориальные воды без приглашения
15 июня 2024, 08:09

Фото: iStock/Alexyz3d

Правительство Кубы получило уведомление о заходе ударной подводной лодки USS Helena на американскую военную базу в кубинском Гуантанамо. Однако Гавана не одобряет такие визиты ввиду сложившихся отношений между двумя государствами.
Об этом заявил заместитель главы кубинского министерства иностранных дел Карлос Фернандес де Коссио.

«Мы знали об их присутствии, так как, согласно прецедентам, которым мы следуем уже много лет, США нас проинформировали заранее», — сказал дипломат.

Однако он добавил, что Кубе не может нравиться присутствие и передвижение в своих территориальных водах плавсредств государства, которое проводит в отношении неё откровенно враждебную политику. де Коссио также заявил, что визиты военно-морских сил в страну должны проходить по приглашению, что совсем не относится к данному случаю.

Кроме того, напомнил замминистра, власти Кубы считают, что США незаконно оккупируют провинцию Гуантанамо, где сейчас находится субмарина. Там расположена американская военно-морская база, на которой в 2002 году американцы устроили тюрьму.

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