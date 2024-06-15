Путин поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу с его переизбранием на пост президента Южно-Африканской Республики. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.
Путин отметил значительный вклад Рамафосы в развитие стратегического партнерства между Россией и ЮАР, а также в укрепление продуктивного сотрудничества в рамках ООН, БРИКС, G20 и других международных организаций.
Президент России выразил надежду на продолжение конструктивного диалога с Рамафосой и на совместную работу по важным вопросам двусторонних и международных отношений. Путин также пригласил Рамафосу на саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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«Уважаемый господин Рамафоса, поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Южно-Африканской Республики. Желаю Вам новых успехов в Вашей ответственной деятельности, а также здоровья и благополучия», — говорится в поздравительной телеграмме.
Президент России выразил надежду на продолжение конструктивного диалога с Рамафосой и на совместную работу по важным вопросам двусторонних и международных отношений. Путин также пригласил Рамафосу на саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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Артем Кузьмин