Путин поздравил моряков и всех граждан России с Днём Военно-морского флота

26 июля 2026, 00:55

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В последнее воскресенье июля президент РФ Владимир Путин поздравил моряков и всех россиян с Днем Военно-морского флота. Видеообращение главы государства выложили на официальном сайте Кремля.





Российский лидер поблагодарил моряков за добросовестную службу и вклад в укрепление обороноспособности страны. Он подчеркнул, что флот продолжает активно развиваться: наращивается морская составляющая ядерной триады России, ведётся серийное строительство боевых кораблей и специальных судов, совершенствуется оснащение подводных, надводных, береговых и авиационных частей.



Особо отмечался рост профессионализма личного состава (как в учебных центрах, так и в реальных условиях), позволяющий быстро адаптироваться к меняющейся обстановке. Путин выразил уверенность, что российские ВМС способны эффективно решать весь комплекс задач, стоящих перед ними, и пожелал морякам и их семьям успехов и благополучия.



«Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-Морской Флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу, в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы. (...) С праздником вас и ваших близких!», — сказал Путин.