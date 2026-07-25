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Пьяный сантехник спалил пять машин в Краснодаре

В Краснодаре сантехник-пироман напился и спалил пять машин
Фото: iStock/grafoto

В Краснодаре пьяный сантехник-пироман спалил припаркованные машины. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.



24 июля на улице Красных Партизан произошло возгорание. В результате пожара пострадали электросамокат и пять автомобилей, расположенных во дворе многоэтажных домов.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что все произошло в результате поджога. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый — слесарь, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мужчина не смог объяснить мотивы своего поступка. У него изъяли зажигалку, с помощью которой он поджег пластиковые элементы транспортных средств.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Поджигатель доставлен в отделение полиции, где полностью признал свою вину. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Екатерина Коршунова

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