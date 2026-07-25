Беспилотник рухнул возле дома министра нацбезопасности Израиля
В субботу вечером БПЛА рухнул неподалёку от дома министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в поселении Кирьят-Арба. Об этом сообщает новостной портал Ynet.
Информации о пострадавших нет. Материал не уточняет, находился ли Итамар Бен-Гвир в момент происшествия в доме. Военные оперативно вывезли беспилотный летательный аппарат с места падения – взрывчатых веществ на дроне не обнаружили. Точные обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее «Радио 1» передавало, что Фёдор Мехнин, подозреваемый в убийстве малолетней девочки, которая отправилась в лесную зону собирать лисички и не вернулась домой, оказался причастен к другим тяжким преступлениям. Предварительно, с 2008 года мужчина мог совершить серию нападений на женщин. Подробности читайте здесь.
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