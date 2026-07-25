«Мы сегодня женимся»: Олеся Иванченко спровоцировала слухи о свадьбе с Максимом Зайцем
Олеся Иванченко заставила поклонников гадать о возможной свадьбе с комиком Максимом Зайцем. В своих соцсетях ведущая шоу «Натальная карта» опубликовала совместную фотографию с возлюбленным, на которой они позируют в свадебных нарядах.
Публикацию Олеся сопроводила лаконичной, но интригующей подписью: «Мы сегодня женимся, а вы че?». После этого подписчики начали массово поздравлять пару, решив, что влюблённые действительно сыграли свадьбу.
Однако официального подтверждения торжества пока нет. Более того, внимательные пользователи заметили, что на опубликованных кадрах у Олеси не видно обручального кольца, а сама пара пока не раскрывает никаких подробностей.
Иванченко и Максим Заяц состоят в отношениях с 2023 года и редко делятся деталями личной жизни, поэтому новая публикация сразу вызвала бурное обсуждение среди поклонников.
Ранее телеведущая уже оказывалась в центре внимания из-за слухов о беременности. Тогда Олеся резко ответила пользователям, которые пытались разглядеть признаки скорого пополнения по её внешности, заявив, что подобные предположения не имеют ничего общего с реальностью.
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