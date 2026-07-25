«Мы сегодня женимся»: Олеся Иванченко спровоцировала слухи о свадьбе с Максимом Зайцем

25 июля 2026, 19:46

Олеся Иванченко опубликовала фото в свадебном платье и заинтриговала поклонников

Олеся Иванченко и Максим Заяц (Фото: Instagram* / @losenok95)

Олеся Иванченко заставила поклонников гадать о возможной свадьбе с комиком Максимом Зайцем. В своих соцсетях ведущая шоу «Натальная карта» опубликовала совместную фотографию с возлюбленным, на которой они позируют в свадебных нарядах.