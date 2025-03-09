Путин поздравил народную артистку РФ Ларису Голубкину с юбилеем

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин поздравил знаменитую артистку театра и кино Ларису Голубкину с юбилеем. Сегодня, 9 марта, легендарная исполнительница роли кавалерист-девицы Шурочки Азаровой в «Гусарской балладе» отмечает своё 85-летие.
Соответствующая поздравительная телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля. Российский лидер отметил яркий, щедрый и самобытный талант актрисы, которым на протяжении более чем полувека восхищаются миллионы зрителей.
Лариса Голубкина родилась в Москве 9 марта 1940 года. Её кинодебютом после окончания ГИТИСа стала роль Шурочки Азаровой в военно-патриотической комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно». По иронии судьбы это произведение было написано в 1940 году, в год рождения актрисы.
Среди её заметных киноработ можно вспомнить также «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки» и другие. За великим Андреем Мироновым, сыгравшим в экранизации Джерома К. Джерома сразу шесть (!) ролей, Голубкина была замужем вплоть до смерти актёра в 1987 году. Больше замуж заслуженная и народная артистка России не вышла.
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«Вы в полной мере реализовали свой творческий потенциал и в кино, и на эстраде, и на сцене родного для вас Центрального академического театра Российской Армии. Миллионы ценителей искусства восхищаются Вашим неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными», — написал Путин в тексте поздравления.В заключение президент пожелал любимице публики здоровья, оптимизма, бодрости духа и всего самого доброго.
Лариса Голубкина родилась в Москве 9 марта 1940 года. Её кинодебютом после окончания ГИТИСа стала роль Шурочки Азаровой в военно-патриотической комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно». По иронии судьбы это произведение было написано в 1940 году, в год рождения актрисы.
Среди её заметных киноработ можно вспомнить также «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки» и другие. За великим Андреем Мироновым, сыгравшим в экранизации Джерома К. Джерома сразу шесть (!) ролей, Голубкина была замужем вплоть до смерти актёра в 1987 году. Больше замуж заслуженная и народная артистка России не вышла.
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Александр Бойцов