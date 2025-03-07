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Сменил фамилию, изменял жёнам, отдал себя профессии: жизнь и творческий путь актёра Андрея Миронова

Андрей Миронов, Юрий Никулин и Нина Гребешкова в фильме «Бриллиантовая рука» (Фото: РИА Новости)

Андрей Миронов, Юрий Никулин и Нина Гребешкова в фильме «Бриллиантовая рука» (Фото: РИА Новости)

Народный артист РСФСР Андрей Миронов обладал редким талантом актёра. В его игре соединялись гротеск и лирика, скрытая ирония и темперамент, он был разным каждую секунду и на сцене, и в кино, постоянно находясь в поиске, он всё время что-то придумывал, фантазировал. Созданные им образы часто отличались многоплановостью.
Среди актёров своего поколения Андрей Миронов отличался поразительным оптимизмом и жизнелюбием. Он, как никто другой, умел передавать ощущение счастья зрителям.

Миронова считают также интеллектуальным актёром. В работе над ролью артист пытался постичь мироощущение персонажа, понять его способ мышления. В результате у Андрея Александровича всегда получался очень точный и неповторимый портрет личности.

Андрей Миронов (Фото: РИА Новости/Лев Иванов)

В каждом спектакле, на каждом концерте, репетиции, в каждой киноработе Андрей Миронов выкладывался до конца, без остатка, целиком отдаваясь искусству.

О творчестве и жизни актёра, которому сегодня исполнилось бы 84 года, читайте в материале «Радио 1».


Скрывал настоящую фамилию

Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве в семье эстрадных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера.

Сначала актёр носил еврейскую фамилию отца, но с конца 1940-х в СССР развернулась кампания по борьбе с космополитизмом, имевшая антисемитский характер. В связи с этим родители решили поменять фамилию ребёнка на фамилию матери.

Андрей Миронов (Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов)

Мальчика рано стали приобщать к сценической карьере. В 1952 году он пробовался в массовку картины «Садко». Однако Андрей Александрович был отсеян режиссёром Александром Птушко: он рассердился, увидев самовольно надетую мальчиком под сценический костюм рубашку — Миронов не решился надеть хламиду из дерюги прямо на голое тело.

В седьмом классе он начал играть в школьных спектаклях, в девятом записался в театральную студию, а в 1958 году, после школы, поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина.


Неоспоримый талант актёра



Андрей Миронов дебютировал в фильме «А если это любовь?». В 1963 году, с выходом комедии «Три плюс два», к актёру приходит слава. А дальше последовали его знаменитые роли в картинах «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Соломенная шляпка», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Трое в лодке, не считая собаки», «Человек с бульвара Капуцинов», «Мой друг Иван Лапшин».

Андрей Миронов в роли Фигаро в спектакле «Безумный день, или женитьба Фигаро» (Фото: РИА Новости/В.Пищальников)

Если говорить о театральных работах Андрея Александровича, то это прежде всего его Фигаро в спектакле «Безумный день, или женитьба Фигаро», образ Лопахина в «Вишнёвом саде», роль Клаверова в спектакле «Тени» по пьесе М. Е. Салтыкова-Щедрина, роль Жданова в «Доходном месте», образ Велосипедкина в спектакле «Баня», роли Хлестакова в «Ревизоре» и Чацкого в спектакле «Горе от ума». Кроме этого, Миронов сыграл Мекхита в «Трёхгрошовой опере» и Василькова в «Бешеных деньгах».


Мужчина-испытание для жён



Первой любовью Андрея Миронова была девушка по имени Галина, дочь драматурга Ивана Дыховичного. Артист ещё учился в школе.
«Проблема оказалась в характере Андрея, — рассказывал одноклассник Миронова Лев Маковский, — Он уже тогда демонстрировал, что актёрская профессия для него на первом месте. Но разошлись они, уже когда Андрей был на первом курсе, потому что он приударил за своей однокурсницей в Щукинском училище. Потом Андрей пытался помириться. Но Галя не простила».
В институте Миронов менял девушек как перчатки. Однокурсница Валентина Шарыкина вспоминала:
«Он в этом вопросе был мотыльком: сегодня один цветочек, завтра другой, послезавтра третий».
Первые серьёзные отношения возникли у Андрея Александровича с актрисой Татьяной Егоровой. Пара думала пожениться, в 1968 году они даже подали заявление в загс, но у отца актёра случился инфаркт. Торжество сорвалось, а дальнейшие отношения показали свою нестабильность. Тем не менее Егорова писала, что периодически сходилась с Мироновым и пережила выкидыш.

Екатерина Градова в роли Кэтрин Кин в многосерийном фильме в «Семнадцать мгновений весны» (Фото: РИА Новости)

В мае 1971 года Андрей Александрович всё-таки женился — его избранницей стала исполнившая роли радистки Кэтрин Кин в «Семнадцати мгновениях весны» актриса Екатерина Градова.
«Андрей был очень консервативен в браке. Он не разрешал мне делать макияж, не любил в моих руках бокал вина или сигарету, говорил, что я должна быть «прекрасна, как утро», а мои пальцы максимум чем должны пахнуть — это ягодами и духами. Не было хотя бы дня, чтобы он не позвонил домой три-четыре раза», — рассказывала Градова.
При этом сам Миронов отнюдь не был примерным семьянином. В 1976 году, когда дочери Маше было три года, брак распался: Екатерина поймала мужа на измене:
«Он просил простить и подождать, но мной тогда руководила гордость, а не разум», — говорила Екатерина Георгиевна.
Уже в следующем году Миронов женился на актрисе Ларисе Голубкиной, известной по фильму «Гусарская баллада». В браке с Андреем Александровичем Ларисе Ивановне пришлось принципиально изменить свой образ жизни:
«Я всю жизнь рано привыкла ложиться спать. А Андрей не мог жить без компаний. У нас дверь не закрывалась. Я не пила до этого времени вообще и пить не умела. Выпивала хоть немножко, у меня начиналось отравление: температура до сорока градусов. Я лежала, страдала, плакала, а он говорил: "Ты, Лариска, просто сумасшедшая. Пить надо уметь"», — вспоминала Голубкина.

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Сергей Лидов)

Продолжались и измены Миронова. В основном он заводил романы с актрисами из театра, где он работал. Одна из любовниц актёра Людмила Гаврилова говорила:
«Знала ли Лариса Голубкина о наших отношениях? Думаю, знала, и не только о них. Но Лариса — мудрая женщина. По ее лицу можно было прочитать: вы ещё в поисках, а я уже нашла».


Внезапная кончина Андрея Миронова



14 августа 1987 года во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в Риге (труппа гастролировала), не доиграв последнюю сцену, Миронов потерял сознание. Его отнесли за кулисы и вызвали скорую помощь.
«Шура, голова болит…», — только и успел сказать актёр стоявшему рядом Александру Ширвиндту.

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Миронова доставили в нейрохирургическое отделение местной больницы, где врачи диагностировали обширное кровоизлияние в мозг.
«Я вез его по коридору больницы. Он лежал такой спокойный, молодой, красивый, в чёрном костюме Фигаро, а вокруг со скорбным удивлением толпился беспомощный цвет отечественной нейрохирургии…» — вспоминал Ширвиндт.

Андрей Миронов (Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов)


В течение двух дней проводились мероприятия по поддержке дыхания и сердцебиения артиста.

Андрей Миронов умер, не приходя в сознание, утром 16 августа 1987 года, актёру было 46 лет. Похоронили Андрея Александровича в Москве, на Ваганьковском кладбище.


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Вырос спрос на поделки Ефремова в колонии
Вырос спрос на поделки Ефремова в колонии, он делает из дерева нарды и иконы
07 марта 2025, 16:48

Михаил Ефремов (Фото: Пресс-служба Мосгорсуда)

Спрос на поделки актера Михаила Ефремова в колонии вырос. Осужденный за смертельное ДТП артист изготавливает из дерева иконы, нарды, а также кресты, пишет Telegram-канал Mash. Авторы связали повышение интереса с сообщениями о возможном условно-досрочном освобождении (УДО) знаменитости.
Ефремов оставляет на продукции свою подпись для повышения продаж. Ценовой диапазон составляет от пяти до 20 тысяч рублей. По словам одного из экс-заключенных колонии, где отбывает срок Ефремов, артист делает финальную отделку и роспись, а на производстве работают еще несколько человек.

Суд по УДО Ефремова пройдет 24 марта.

ДТП с участием актера произошло в июне 2020 года, его осудили на 7,5 года.

Ранее стало известно, почему Никита Ефремов может потерять бизнес.

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«Я — патриотка, а ты нахалка»: Аллу Пугачеву разозлили журналисты, заставшие ее врасплох на Кипре
Пугачева назвала себя патриоткой и сбежала от журналистов
07 марта 2025, 16:03

Ала Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Аллу Пугачеву разозлили журналисты, которые застали ее врасплох на Кипре и попытались задать несколько вопросов насчет ее планов о возвращении в Россию.
В итоге на вопрос, нравится ли ей в Лимассоле, Пугачева все же ответила.

«Очень нравится в Лимассоле. Вы тупые, нахальные. Я — патриотка, а ты нахалка», — сказала Алла Борисовна.

На что журналистка задала Примадонне резонный вопрос, почему же она покинула Россию, раз считает себя патриоткой. Этот вопрос остался без ответа, а Пугачева поспешила скрыться от камер.

Ранее актер Никита Джигурда призвал россиян прекратить осуждать Аллу Пугачеву, которая покинула страну после начала спецоперации, и назвал ее святой по сравнению с другими артистами, предавшими родину.

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«Подрался» с Максаковой, едва не потерял жену из-за пьянства и избегает разговоров о прошлом: тайны Сергея Маковецкого
07 марта 2025, 16:03

Сергей Маковецкий (Фото: kremlin.ru)

В 1994 году Сергея Маковецкого назвали лучшим актером Европы. Еще через четыре года ему дали звание народного артиста РФ.
О том, как сложилась жизнь одного из самых успешных российских актеров ​— в ​материале «Радио 1».

Биография


Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. Воспитанием будущего артиста занималась мама, поскольку отец ушел из семьи после рождения ребёнка.

«Я видел, что маме не хочется рассказывать об этом, поэтому я не мучил её вопросами. Просто знаю, что он очень сильно обидел её, когда она была беременна мной. Мама с папой пошли в загс, как вдруг отец сказал: «Посиди, сейчас подойду». Мама сидела, ждала, а он пошёл и забрал заявление. Она говорит: "Не позорь меня, нас ждут, столы-то накрыты". После такого всякое могло случиться, но мама, слава Богу, меня родила», — поделился Маковецкий в передаче «Судьба человека».

Примечательно, что отец актера поддерживал контакт с бывшей женой, но с сыном он так и не захотел общаться.

«Как только я появлялся дома, он не переступал порог. Я подумал: "Значит, так тому и быть…" Мама умерла в 2001-м, а я не могу этого ни принять, ни понять. А ведь я не знал до последнего, жив ли мой отец. Как-то встретился со своими братом и сестрой по папе. Они мне и сказали, что его уже нет в живых», — отметил актер.

Мама водила Сергея в хор, учила играть на музыкальных инструментах, также он занимался спортом. В 14 лет Маковецкий увлёкся водным поло. Стоит отметить, что он мог попасть в сборную страны, но мама посчитала, что заниматься этим профессионально не стоит.

Любовь к сцене появилась у юноши благодаря учительнице английского языка, которая стала приглашать его в школьные спектакли.

После окончания школы Маковецкий хотел поступить в киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, однако ему это не удалось. Тогда молодой человек пошел работать в театр имени Леси Украинки монтировщиком декораций.

Спустя год он поехал в Москву, где стал студентом театрального училища им. Щукина.

Карьера


В 1980 году Сергей выпустился из училища и попал в Театр имени Вахтангова. Его дебют на сцене произошел в этом же году в постановке «Старинные водевили». Однако практически десять лет он не получал главных ролей.

В 1989 году Маковецкого позвали сыграть китайца Херувима в спектакле «Зойкина квартира» — после него артист получил премию фестиваля «Московская театральная весна». Год спустя состоялась встреча с режиссёром Романом Виктюком, который позвал Сергея к себе в театр, где в следующие семь лет он играл почти все главные роли.

Через время Маковецкий стал ездить по стране с постановками. При этом он числился в Театре Вахтангова. Его приглашали на серьёзные роли и спектакли, такие как «Мистерия-Буфф», «Роза и крест», «Дядя Ваня», «Амфитрион», а Римас Туминас доверил ему сыграть главного героя в постановке «Евгений Онегин».

Актер снимался в таких проектах, как «Экипаж машины боевой», «Брат-2», «72 метра», «Неваляшка», «12», «Ликвидация», «Дело гастронома № 1», «Вечное возвращение», «Евгений Онегин», «Умельцы», «Годунов», «Грозный», «Пласт» и других. Всего в его фильмографии более 130 работ.

Сергей Маковецкий (Фото: кадр из фильма «Брат-2»)

Примечательно, что Маковецкий также озвучивал князя Киевского в мультфильмах франшизы «Три богатыря».

Личная жизнь


В 1983 году Сергей Маковецкий женился на Елене Демченко, которая старше его на 18 лет. Знакомство пары произошло в Одессе во время съемок картины «Я, сын трудового народа». Демченко — дочь адмирала флота и актриса по образованию.

Для Демченко этот брак стал вторым. От первого мужа у нее остался сын Денис. Общих детей у Сергея и Елены нет. По словам артиста, он не заводил наследников, так как долгое время жил в общежитии.

«Ну куда? В эту комнату?! Я же все-таки мужчина и должен обеспечивать семью. Ну куда я принесу этого младенца? Так случилось, да. Я не стал эгоистом, не стал требовать у Елены ребенка», — рассказывал Сергей.

При этом сына Демченко от первого брака артист принял как родного.

«Я всегда его любил и обожал. И сейчас люблю его и обожаю. Денис очень умный мальчишка, талантливый. Я всегда принимал его сторону, даже если он был не прав. Никогда не ругал его», — отмечал актер.

Сергей Маковецкий с супругой Еленой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Также Сергей признавался, что в молодости у него были проблемы с алкоголем и однажды из-за этого его супруга ушла из дома.

«Был такой отчаянный ежедневный бесовский период. Единственное, что я как-то брал себя в руки и этого никогда не было перед работой, никогда. А после, когда выходные, неслось», — вспоминал артист в одном из интервью.

По его словам, жена и друг, который работал врачом, помогли избавиться от этой зависимости.

«Они были вдвоем, и они с обеих сторон — он со своей точки зрения, с медицинской, а она с человеческой точки зрения — нашли абсолютно нужные мне слова. Нужные слова настолько, что я начал оправдываться. Знаешь, когда тебе в открытую, наотмашь, не жалея... какими словами женщина может тебя отхлестать, если ты ее уже обидел. И друг — с медицинской точки зрения. Он тоже начал говорить, что возможно, чем это чревато и в кого я скоро превращусь. До сих пор вспоминаю — аж жутко!» — делился Маковецкий.

Что известно о конфликте Маковецкого с Максаковой


В ноябре 2022 года заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о драке Сергея Маковецкого с коллегой Людмилой Максаковой во время перелета из Москвы в Новосибирск, куда они летели на гастроли.

По словам Садальского, Маковецкий якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, а Максакова пыталась его успокоить, в результате чего актеры «сцепились в рукопашной схватке».

При этом Сергей информацию о данном инциденте опроверг.

Чем сейчас занимается Маковецкий


Сергей Маковецкий продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Война и мир», «Дядя Ваня», «Пигмалион», «Евгений Онегин», «Мнимый больной».

Сергей Маковецкий (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

В 2023 году артист снялся в картинах «Праведник», «Три богатыря и Пуп Земли», «Телохранители» и «Операция „Неман“». В этом году должны выйти ленты «Кулачный» и «Горыныч» с участием актера.

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Никита Ефремов может потерять бизнес
Super: Никита Ефремов может потерять бизнес за долги
07 марта 2025, 15:57

Никита Ефремов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Предприниматель Никита Ефремов может потерять бизнес на фоне долгов, пишет Super, публикуя соответствующую выписку. По информации авторов статьи, один бизнес Ефремова убыточный, речь идет о сумме в 1,5 миллиона рублей, а счета второй фирмы заблокированы в связи с неуплатой налогов.
По данным Mash, в январе текущего года Ефремов перестал быть совладельцем магазина в Петербурге, открытого с блогером Михаилом Литвиным. Согласно официальной версии, компаньоны разошлись «из-за несовпадения концепций».

В настоящее время доли Никиты Ефремова во всех компаниях заложены.

В 2023 году предпринимателя обвиняли в реализации «левой» обуви. Магазины закрывали ан проверку, но позже они продолжали штатную работу.

Ранее стало известно, чьи песни начала петь Лолита.

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Лолита после отмены концертов начала петь песни Пугачевой на вокзале
Лолита исполнила песню Аллы Пугачевой на вокзале в Санкт-Петербурге
07 марта 2025, 15:40

Лолита (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская спела песню Аллы Пугачевой на питерском вокзале.
На видео Лолита в леопардовом пальто и ярко-розовых уггах, пританцовывая, пела хит Аллы Пугачевой «На Тихорецкую состав отправится…».

«Люблю Питерский вокзал с детства! И поезда люблю. Плацкарты, купе проводницы, стоя в тамбуре, на третьей багажной полке! Я везде отъездила. А теперь такая красота на Питерских поездах!» — написала Лолита.

Ранее стлало известно, что Лолита осталась без концертов, её перестали звать на телевидение, фестивали и конкурсы.

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