Путин поздравил Пахмутову с 96-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР, композитора Александру Пахмутову. Информацию приводят «Известия».
В ответ Пахмутова поблагодарила главу государства и пожелала ему здоровья, радости и счастья.
Праздник отмечали под овации зала. В честь 96-летия Александры Николаевны на сцене Государственного Кремлёвского дворца прошел концерт.
Среди пришедших поздравить были Лев Лещенко, Алсу, Дима Билан, SHAMAN, Валерия и другие исполнители.
Александра Пахмутова — советский и российский композитор, пианистка, автор песен и общественный деятель. В её творчестве более 400 произведений. В 1984 году ей присвоили звание народной артистки СССР, в 1990-м — звание Героя Социалистического Труда, а к 90‑летию Пахмутову наградили орденом Андрея Первозванного.
