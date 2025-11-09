Связь с молодой любовницей, слухи о разводе и возвращение к актерской работе: Как сейчас живет Михаил Ефремов?
Михаил Ефремов — один из самых известных и противоречивых актеров современной России, чья жизнь и карьера полны ярких взлетов и тяжелых падений. 10 ноября артисту исполняется 62 года. О том, как сейчас живет легенда кино и криминальной хроники прошлых лет, читайте в материале «Радио 1».
Биография артистаМихаил Ефремов — известный советский и российский актёр театра, кино и телевидения, родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье. Его отец — знаменитый актёр и режиссёр Олег Ефремов, мать — народная артистка Алла Покровская. Михаил начал свою актёрскую карьеру ещё в школьные годы, снявшись в фильмах «Дни хирурга Мишкина» и «Когда я стану великаном». Позже он окончил Школу-студию МХАТ в 1987 году и начал работу в Московском художественном театре им. А. П. Чехова.
Большую популярность в кино Ефремову принес сериал «Граница. Таёжный роман», где он сыграл старшего лейтенанта Алексея Жгута. Среди ярких ролей — участие актёра в фильмах «Грозовые ворота», «12» Никиты Михалкова, «Ирония судьбы. Продолжение», «День выборов», «МУР. Третий фронт» и сериале «Следователь Тихонов».
Кроме того, Михаил Ефремов долгое время выступал в роли телеведущего и с 2009 по 2014 год работал в популярной телепрограмме «Жди меня» на Первом канале.
Проблемы артиста с алкоголемАлкоголь серьезно повлиял на карьеру и репутацию Михаила Ефремова, став причиной множества проблем как в личной, так и в профессиональной жизни. Актер сам признавал, что алкоголь наносил ущерб его отношениям с близкими и репутации. С самого начала карьеры Ефремов выпивал, оказываясь в пьяных скандалах и конфликтах, часто появляясь на публике в состоянии алкогольного опьянения. Он не скрывал своей любви к «подбухиванию» и называл себя «жизнерадостным пьяницей», хотя при этом утверждал, что не страдает зависимостью.
В профессиональной сфере алкоголизм нередко затруднял работу. Были случаи опозданий, пропусков съемок и встреч, а также конфликтов с коллегами и режиссерами. Известна история ссоры с Никитой Михалковым, когда актёр, находясь в нетрезвом состоянии, позволил себе неудачные шутки про недолгую жизнь режиссера.
Судебное дело и тюремный срокТрагическим финалом любви Михаила Ефремова к горячительным напиткам стала авария 8 июня 2020 года в центре Москвы. В состоянии сильного алкогольного опьянения Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. В результате ДТП погиб курьер Сергей Захаров.
После аварии последовал судебный процесс. Михаил был признан виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Его приговорили к 8 годам лишения свободы, позже срок снизили до 7,5 лет. Ефремов отбыл часть наказания и в марте 2025 года был освобожден.
Слухи о новом романеЛичная жизнь актёра всегда была на виду. Он был официально женат пять раз и является отцом шестерых детей. Последней супругой актёра была звукорежиссёр Софья Кругликова. Впервые Ефремов и Кругликова встретились на съёмках кинокартины «С лёгким паром!» в 2000 году, а спустя два года пара официально зарегистрировала отношения. Пара казалась довольно счастливой, и после 15 лет брака возлюбленные обвенчались в храме Софии Премудрости Божией в Москве.
Только клятвы пред Всевышним не уберегли брак от измен. Еще до смертельного ДТП появилась информация о романе Михаила Ефремова с 41-летней коллегой по цеху Дарьей Белоусовой. Отношения пары продолжились во время отбывания Ефремовым срока в исправительной колонии. Дарья регулярно навещала Михаила, и незадолго до его условно-досрочного освобождения они провели вместе три дня в специально оборудованном тюремном блоке с душем, кухней, телевизором и кроватью. Во время этого свидания пара общалась с соседями по камере и даже оставила парный автограф на память одному из «сидельцев».
В сентябре 2025 года СМИ пестрило заголовками о разводе Ефремова с Кругликовой. Якобы супруга не смогла простить измены и решила официально закончить отношения. Однако комментариев супругов, так же как и доказательств развода, в открытом доступе не нашлось, что заставило многих задуматься о том, что новость о разрыве пары — очередная утка.
Работа после долгого перерываМихаил Ефремов после условно-досрочного освобождения в начале 2025 года активно возвращается к творческой деятельности. Сейчас он участвует в репетициях спектакля Никиты Михалкова «Без свидетелей», который ставится в театре «Мастерская 12». Премьера спектакля запланирована на февраль 2026 года, и в нем Ефремову досталась сложная роль беспринципного человека, способного на предательство самых близких. Его партнёром по сцене станет Анна Михалкова. Это первый театральный сезон артиста после длительного перерыва.
Параллельно Михаил готовится к съемкам в новом сериале в жанре антиутопии под руководством режиссёра Сергея Кальварского. Съемки стартуют в 2026 году, а премьера планируется на одной из популярных онлайн-платформ. Сценарий специально написан с учетом актерских особенностей Ефремова, и ему предназначена главная роль.