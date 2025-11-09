Ксения Собчак отметила 44-летие в колье за 16,5 млн рублей и призналась в любви Богомолову

09 ноября 2025, 16:21

Телеведущая Ксения Собчак встретила 44-летие в колье за 16,5 млн рублей

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Журналистка Ксения Собчак отметила 44-й день рождения, появившись на вечеринке в колье с аквамарином стоимостью 16,5 млн рублей, и поблагодарила за организацию праздника своего мужа, режиссёра Константина Богомолова.