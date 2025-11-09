Ксения Собчак отметила 44-летие в колье за 16,5 млн рублей и призналась в любви Богомолову
Журналистка Ксения Собчак отметила 44-й день рождения, появившись на вечеринке в колье с аквамарином стоимостью 16,5 млн рублей, и поблагодарила за организацию праздника своего мужа, режиссёра Константина Богомолова.
Как пишет StarHit, вечер под названием Lux Aeterna (в переводе с латыни — «вечный свет») прошёл в ночь на 9 ноября. Среди гостей были Полина Гагарина, Глюкоза, актриса Елизавета Базыкина, стилист Лилия Рах и другие звёзды шоу‑бизнеса.
На сцене для присутствующих выступила Лолита Милявская — в прозрачной сетчатой тунике со стразами и капроновых леггинсах, подчёркивавших стройность 61‑летней артистки. Она исполнила свои хиты и, в том числе, песню Аллы Пугачёвой «Не делайте мне больно, господа».
Особое внимание привлёла сама именинница: Ксения появилась в сером укороченном жакете с белым воротником и крупными пуговицами, длинной юбке с большим бантом и прозрачном корсете с чёрным лифом.
Она держала сумку стоимостью около 400 тысяч рублей, на пальце у неё было кольцо за 1,6 миллиона. Главным украшением стало колье с 29‑каратным аквамарином в вытянутой восьмиугольной оправе, выполненное в виде широкой цепи с бриллиантами.
В разгар праздника Собчак публично обратилась к Богомолову, назвала его «кот», поблагодарила за организованный вечер и призналась, что с ним чувствует себя «маленькой глупенькой девочкой», несмотря на возраст по паспорту.
