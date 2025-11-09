Экс-жена Паши Техника намерена забрать все права на треки музыканта

09 ноября 2025, 14:35

Паша Техник (фото: Instagram* @ techniquepashalive)

Бывшая жена российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ева Карицкая сообщила РИА Новости о намерении забрать все права на треки артиста у его бывшего менеджера Марка Яровного.