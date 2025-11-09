Экс-жена Паши Техника намерена забрать все права на треки музыканта
Бывшая жена российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ева Карицкая сообщила РИА Новости о намерении забрать все права на треки артиста у его бывшего менеджера Марка Яровного.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что около 80 треков Паши Техника исчезли со стриминговых платформ из-за споров по наследству. По словам Карицкой, часть музыкальных записей удалили, поскольку Яровный не предоставляет отчётность по роялти и удерживает свой процент сверх выплат лейблу и площадкам.
При этом Карицкая уточнила, что треки вернутся на музыкальные сервисы после завершения судебных разбирательств.
Паша Техник – известный российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего музыканта госпитализировали на тайском острове Пхукет с тяжёлым отравлением. Артист находился в реанимации, а 4 апреля его бывшая супруга сообщила о смерти музыканта. По заключению медиков Таиланда, причиной смерти стала лёгочная инфекция.
