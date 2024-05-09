Путин поздравил россиян с Днем Победы и назвал его священным праздником

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади. Он поздравил россиян и участников Парада с праздником и назвал его священным.
Он также сообщил, что стратегические силы России находятся в полной боеготовности и страна будет делать все возможное, чтобы не допустить глобального столкновения. При этом президент отметил, что Россия не позволит никому угрожать.
Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, которая мешает проводимой им политике.
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