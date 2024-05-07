«Музыкальный натюрморт»: Стало известно, какую картину рассматривал Путин

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин по пути на инаугурацию остановился в коридоре Кремля из-за одной картины. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что Путин остановился напротив висящей на стене картины и наклонился, чтобы рассмотреть ее ближе. Позже стало известно, что это работа «Музыкальный натюрморт» студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Дарьи Веселовой. В коридорах Кремля находится с 2016 года.
Экспозиция планировалась как временная, но прижилась там. Сама Веселова давно выпустилась из академии.
Сегодня, 7 мая 2024 года, в Москве в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Вступая на пост главы государства в ходе церемонии инаугурации он принёс присягу народу. После принесения присяги было объявлено об объявлении Путина президентом Российской Федерации, а под рабочей Кремлёвской резиденцией был поднят дубликат штандарта президента.
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Дарья Осипова