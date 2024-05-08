Путин поздравил с Днём Победы лидеров стран СНГ и народы Грузии и Молдавии

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления лидерам государств, входящих в СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В пресс-службе Кремля уточнили, ч то поздравительные послания российский президент направил лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.
Владимир Путин в своём обращении выразил уверенность, что общая память о великой Победе и узы братской дружбы между народами будут оставаться прочной основой для развития отношений. Также российский лидер передал слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла из разных стран.
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