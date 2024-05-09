Путин сообщил о рекордном объеме товарооборота России и Армении

Фото: сайт Кремля
Товарооборот Российской Федерации и Армении превысил 7 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом информирует ТАСС.
«За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину, причем в значительной степени это связано с увеличением экспорта армянского в нашу сторону», — заявил глава государства.Путин обратил внимание, что «такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было» и данный показатель стал рекордным.
Переговоры Путина и Пашиняна прошли 8 мая после заседания Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Встреча лидеров стран стала первой с декабря 2023 года.
Сейчас российский лидер проводит беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
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