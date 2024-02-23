Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин передал поздравления согражданам в честь Дня защитника Отечества в своем видеообращении. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Путин отметил, что этот праздник является одним из наиболее уважаемых в стране, подчеркнув, что День защитника Отечества всегда отмечается в широком кругу, во всех сферах жизни и в каждом уголке России.
Президент отметил, что россияне гордятся своей армией и флотом, подчеркнув их боеготовность как гарантию безопасности страны.
Кроме того, в ходе видеообращения президент признал участников Специальной военной операции на Украине истинными героями России, отметив их борьбу за правду и справедливость.
Читайте также:
Путин объявил о внедрении искусственного интеллекта в военную сферу
Путин назвал важнейшую ценность России
Путин: бойцы СВО – подлинные герои России
Президент отметил, что россияне гордятся своей армией и флотом, подчеркнув их боеготовность как гарантию безопасности страны.
Читайте также:
Путин объявил о внедрении искусственного интеллекта в военную сферу
Путин назвал важнейшую ценность России
Путин: бойцы СВО – подлинные герои России
Артем Кузьмин