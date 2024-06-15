Песков заявил, что не знал, с какими тезисами выступит Путин на встрече в МИД РФ

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не знал, с какими тезисами выступит Владимир Путин на встрече с руководством российского внешнеполитического ведомства.
Об этом представитель Кремля рассказал в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, фрагмент из которого тот опубликовал в своём телеграм-канале. Представитель СМИ спросил пресс-секретаря, имел ли он представление о том, что президент неожиданно выступит с мирными инициативами по урегулированию украинского конфликта.
На вопрос Зарубина, знал ли об этом ещё кто-нибудь, интервьюируемый резонно напомнил, что он является пресс-секретарём только одного человека.
Накануне, 14 июня, Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ озвучил условия для начала мирных переговоров по Украине. Во-первых, Киев должен отвести все войска за пределы новых российских регионов. Во-вторых, Украине следует официально заявить о своём неприсоединении к НАТО. Российский лидер подчеркнул, что в случае выполнения Киевом этих условий военные действия будут немедленно прекращены.
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«Я не знал», — просто и откровенно ответил Песков.
На вопрос Зарубина, знал ли об этом ещё кто-нибудь, интервьюируемый резонно напомнил, что он является пресс-секретарём только одного человека.
Накануне, 14 июня, Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ озвучил условия для начала мирных переговоров по Украине. Во-первых, Киев должен отвести все войска за пределы новых российских регионов. Во-вторых, Украине следует официально заявить о своём неприсоединении к НАТО. Российский лидер подчеркнул, что в случае выполнения Киевом этих условий военные действия будут немедленно прекращены.
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Александр Бойцов