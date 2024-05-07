Путин поручил вдвое увеличить МРОТ к 2030 году

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Президент России Владимир Путин поручил увеличить в два раза показатели минимального размера оплаты труда (МРОТ) к 2030 году.
Глава государства подписал соответствующий указ.
Отмечается, что показатели МРОТ будут увеличены по сравнению с показателями, установленными на 2023 год.
Напомним, что ещё в начале апреля глава государства поручил правительству увеличить МРОТ до как минимум 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году.
Ранее сообщалось, что после официального вступления в должность президента России Владимир Путин подписал указ о «О национальных целях развития Российской федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Подробнее о деталях документа читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что показатели МРОТ будут увеличены по сравнению с показателями, установленными на 2023 год.
Напомним, что ещё в начале апреля глава государства поручил правительству увеличить МРОТ до как минимум 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году.
Ранее сообщалось, что после официального вступления в должность президента России Владимир Путин подписал указ о «О национальных целях развития Российской федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Подробнее о деталях документа читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова