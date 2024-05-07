Путин во время инаугурации сделал послание Западу, заявил турецкий эксперт

Фото: сайт Кремля
Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что своей речью на церемонии инаугурации президент России Владимир Путин отправил сообщение Западу о том, что Москва не примет навязанных соглашений, передает РИА Новости.
При этом, как рассказал эксперт, Россия открыта для диалога. По словам Озера, Путин заявил, что РФ продолжит бороться за единство и создание более справедливого мира.
Турецкий аналитик подчеркнул, что необходимо ждать выступления главы российского государства 9 мая, чтобы дать более подробные комментарии, касающиеся внешней политики.
Напомним, сегодня, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. В ходе церемонии инаугурации российский лидер принёс присягу народу.
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Турецкий аналитик подчеркнул, что необходимо ждать выступления главы российского государства 9 мая, чтобы дать более подробные комментарии, касающиеся внешней политики.
Напомним, сегодня, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. В ходе церемонии инаугурации российский лидер принёс присягу народу.
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Екатерина Коршунова