Путин учредил звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин учредил почётное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Из указа президента следует, что звание будет присваиваться высокопрофессиональным сотрудникам уголовно-исполнительной системы за личные заслуги в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей, домашнего ареста, укреплении правопорядка и законности в профильных учреждениях.
Также звание будет присуждаться за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов для работы в организациях уголовно-исполнительной системы и в достижении прочих значимых результатов в усовершенствовании деятельности профильных учреждений.
Отмечается, что указ был подписан президентом в преддверии Дня работника уголовно-исполнительной системы, который отмечается в России 12 марта.
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Также звание будет присуждаться за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов для работы в организациях уголовно-исполнительной системы и в достижении прочих значимых результатов в усовершенствовании деятельности профильных учреждений.
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Анастасия Чинкова