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Путин назначил Андрея Булыгу новым заместителем министра обороны РФ

11 марта 2024, 18:58
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ подписал указ о назначении на должность заместителя министра обороны, ответственного за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Андрея Булыги. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ранее Андрей Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению. Он назначен на смену генерал-полковнику Алексею Кузьменкову.

Также сегодня сообщалось о просочившейся информации о кадровой перестановке в руководстве Военно-морского флота России — главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов отправлен в отставку, а временно исполняющим обязанности главкома назначен командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.


Однако, прокомментировавший новость Дмитрий Песков озвучил, что в России не издавали открытых указов, предусматривающих смену главнокомандующего ВМФ РФ, а говорить что-либо об указах с грифом «секретно» он не уполномочен. Информация уточняется.

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#вмф
#россия
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Генерал-полковник Кузьменков вновь занял пост замдиректора Росгвардии
Указом Путина генерал-полковник Кузьменков занял пост замглавы Росгвардии
11 марта 2024, 19:10

Фото: iStock/??? ??????

Замминистра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков вновь назначен замдиректора Росгвардии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Отмечается, что в этой должности Кузьменков продолжит курировать тыловой блок и вопросы материально-технического обеспечения.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале написал, что возвращение генерала в Росгвардию означает, что он успешно справился с поставленными задачами.Переход Кузьменкова в военное ведомство год назад изначально планировался как временный. В его задачи входило применение успешного опыта Росгвардии по выстраиванию чётких логических потоков.

Ранее генерал в кратчайшие сроки наладил альтернативные пути снабжения Росгвардии в зоне проведения спецоперации. До этого Кузьменков смог также успешно наладить альтернативную систему обеспечения в зоне группировки Росгвардии в Сирии.

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#росгвардия
#владимир путин
#указ
#пост
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В МИД Литвы заявили об отмене красных линий по отправке войск на Украину
11 марта 2024, 18:48

Фото: iStock/diegograndi

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что сейчас самое время для обсуждений по вопросу отправки западных войск на Украину. Об этом он рассказал изданию Ouest France.
Глава МИД Литвы заявил, что поддерживает инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, который считает возможным отправить западные войск на Украину.

«Это правильное время для таких дискуссий. Начало переговоров позволит отбросить красные линии, которые мы сами для себя установили», — заявил Ландсбергис.

По его словам, в качестве срочных мер по поддержке Украины в конфликте с Россией необходимо отправить Киеву снаряды, а также войска для разных миссий. Глава литовского МИД подчеркнул, что Украина выдвинула четкие требования – ВСУ нуждаются в современном вооружении и дальнобойных ракетах. Это оружие позволит ВСУ занять более выгодные позиции, уверен Ландсбергис.

Он предупредил, что в случае успехов России на поле боя, Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы. И отметил, что Литва примет участие во всех коалициях, которые будут помогать Украине одержать победу в конфликте.

Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину.

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#франция
#оружие
#мид
#украина
#всу
#макрон
#литва
#переговоры
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Байдена не уважают в мире, считают две трети американцев
Gallup: Американцы сомневаются, что Байдена уважают в мире
11 марта 2024, 18:39

Фото: iStock/Massimo Giachetti

Две трети жителей Америки считают, что Джо Байден не пользуется уважением лидеров других стран. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Gallup.
Лишь треть американских граждан довольна позицией США на мировой арене и воспринимает Джо Байдена как сильного лидера, вызывающего уважение у представителей прочих держав. Две трети американцев высказали глубокое разочарование как самой политической фигурой президента, так и положением США во время его правления.

Согласно данным опроса, проведенного институтом общественного мнения Gallup Organisation, число тех, кто считает Байдена уважаемым политиком, резко снизилось по сравнению с 2021 годом. В указанный период времени так высказывалось 58% опрошенных, в 2024 году подобное мнение разделяют всего 37%.

Опрос также показал, что только 42% американцев уверены, что другие страны доброжелательно относятся к Америке. Это самый низкий показатель с февраля 2017 года.

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#сша
#опрос
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В Госдуме предложили отменить акт о передаче Крыма УССР
11 марта 2024, 18:13

Фото: iStock/anvmedia

В Госдуму внесли законопроект о признании недействительным факта передачи Крыма из состава РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Соответствующий нормативно-правовой акт зафиксирован в думской электронной базе документов.
Инициаторы законопроекта хотят признать недействительным и не имеющим никакой юридической силы решение передать Крым от РСФСР в состав Украинской ССР. Среди авторов, которые составляли текст законопроекта, значится сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Инициативная группа депутатов утверждает, что никого в СССР и в Крыму не спрашивали насчёт передачи полуострова и теперь это решение стоило бы оспорить. Также авторы проекта настаивают, что РФ является правопреемницей СССР, а потому является единственной страной, которая в праве давать оценку советским законодательным актам и отменять их юридическую силу.

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#крым
#россия
#ссср
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Путин подписал указ о выплате в случае гибели гражданского персонала ВС РФ в СВО
11 марта 2024, 17:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому в случае гибели гражданского персонала ВС РФ в зоне СВО предусматривается выплата в размере пяти миллионов рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что в указе идёт речь о гражданском персонале ВС РФ, работниках федеральных госорганов, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), служащих органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и организаций Федеральной таможенной службы.

В случае гибели этих сотрудников в зоне СВО будет выплачиваться единоразовая выплата в размере пяти миллионов рублей.

Также сотрудникам, получившим увечье, будет выплачено три миллиона рублей.

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#сво
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#вс рф
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Путин учредил звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ»
11 марта 2024, 16:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин учредил почётное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Из указа президента следует, что звание будет присваиваться высокопрофессиональным сотрудникам уголовно-исполнительной системы за личные заслуги в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей, домашнего ареста, укреплении правопорядка и законности в профильных учреждениях.

Также звание будет присуждаться за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов для работы в организациях уголовно-исполнительной системы и в достижении прочих значимых результатов в усовершенствовании ​деятельности профильных учреждений.

Отмечается, что указ был подписан президентом в преддверии Дня работника уголовно-исполнительной системы, который отмечается в России 12 марта.

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#владимир путин
#указ
#россия
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Грузия обеспокоена недружественными действиями со стороны Киева
11 марта 2024, 16:57

Фото: iStock/Bohdana Pasichniuk

Грузинское правительство озабочено недружественными действиями властей Украины, направленными против народа Грузии, несмотря на то, что Тбилиси осуждал российскую спецоперацию после начала конфликта. Об этом говорится в заявлении кабмина республики.
«На этом фоне вызывают сожаление и глубокую тревогу ряд решений украинской власти, которые вопиюще противоречат традиционной дружбе, установившейся между двумя странами и народами», — гласит документ.

Так, грузинский кабмин недоволен тем, что Киев 1 марта 2022 отозвал чрезвычайного и полномочного посла Украины в Грузии по причине невведения антироссийских санкций и отказа отправлять добровольцев на Украину для участия в боевых действиях.

Кроме того, Тбилиси осуждает необъективные представления Киева о здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме.

Ранее Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна не будет вводить санкции против России, а также осудил призыв Украины к открытию «второго фронта».

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал Грузию к открытию «второго фронта» против России.


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#здоровье
#кабмин
#киев
#грузия
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В МИД РФ оценили идею Китая о неприменении ядерного оружия первыми
МИД РФ: Москва уважает идею Пекина о неприменении ядерного оружия первыми
11 марта 2024, 16:42

Фото: iStock/ser-alim

Россия уважает идею Китая о заключения договора о неприменении ядерного оружия первыми, однако все проблемы в данной сфере необходимо решать комплексно. Об этом представители МИД РФ сообщили в беседе с РБК.
Ранее, 26 февраля, глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо призвал государства, обладающие ядерным оружием, заключить договор или сделать официальные политические заявления о том, что они не будут применять ядерное оружие первыми.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что предложение китайских коллер необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий, а также во взаимосвязи с другими факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность.

Также в МИД РФ заявили, что обоснованность такого подхода в условиях деградации мировой обстановки вполне очевидна.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что отдают приоритет мерам, направленным на ослабление конфронтации между государствами с ядерным оружием и устранение фундаментальных противоречий в области безопасности.

Отметим, что Россия может применить ядерное оружие в двух случаях: при агрессии против страны или её союзников с применением оружия массового уничтожения и при угрозе существованию самого государства.

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#мид рф
#ядерное оружие
#россия
#китай
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В Совфеде высмеяли Буданова* за его «говорливость»
Джабаров назвал угрозы Буданова* провести операцию в Крыму самопиаром
11 марта 2024, 16:11

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Заявление главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* о планах организовать «серьёзную операцию» в Крыму являются самопиаром или блефом. Так считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
«Либо это желание попиариться, либо это, может быть, какой-то блеф. Но, тем не менее, мы бдительности не теряем и готовы дать отпор любому врагу», — цитирует РИА Новости Джабарова.

Он также отметил, что для руководителя украинской разведки Буданов* является «очень говорливым». По его словам, руководители спецслужб обычно очень молчаливые и никогда не раскрывают свои планы.

Напомним, Буданов* ранее заявил, что Украина собирается провести некую «серьезную операцию в Крыму». В украинской разведке также отметили, что все действия в районе Черного моря за последние два года были «связаны одним стратегическим замыслом».

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* Внесен в список террористов и экстремистов
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#пушилин
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