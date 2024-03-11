Путин назначил Андрея Булыгу новым заместителем министра обороны РФ

Фото: сайт Кремля
Президент РФ подписал указ о назначении на должность заместителя министра обороны, ответственного за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Андрея Булыги. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ранее Андрей Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению. Он назначен на смену генерал-полковнику Алексею Кузьменкову.
Также сегодня сообщалось о просочившейся информации о кадровой перестановке в руководстве Военно-морского флота России — главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов отправлен в отставку, а временно исполняющим обязанности главкома назначен командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
Однако, прокомментировавший новость Дмитрий Песков озвучил, что в России не издавали открытых указов, предусматривающих смену главнокомандующего ВМФ РФ, а говорить что-либо об указах с грифом «секретно» он не уполномочен. Информация уточняется.
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Также сегодня сообщалось о просочившейся информации о кадровой перестановке в руководстве Военно-морского флота России — главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов отправлен в отставку, а временно исполняющим обязанности главкома назначен командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
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Мария Федоровцева