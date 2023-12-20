Владимир Путин поздравил парламентариев с 30-летием Федерального собрания

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Российский лидер Владимир Путин поздравил депутатов Госдумы и сенаторов с 30-летием Федерального Собрания РФ в рамках торжественного заседания Совета законодателей, посвящённом юбилею.
«Конечно, прежде всего хочу всех вас поздравить, сенаторов, депутатов Государственной Думы с этим событием, с 30-летием Федерального Собрания Российской Федерации», - обратился Путин к присутствующим.
По словам президента, перед российским правительством стоит множество разных задач. Глава государства выразил уверенность в том, что ответственность каждого из присутствующих будут задавать направление для совместной работы.
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