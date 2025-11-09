Песков объяснил слова Путина о ядерных испытаниях

09 ноября 2025, 14:31

Песков: Путин не давал указаний о подготовке к ядерным испытаниям

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не отдавал приказов о начале подготовки к ядерным испытаниям. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.





По его словам, которые приводятся в телеграм-канале «Вестей», Путин поручил разобраться, насколько целесообразно проводить такие испытания. Песков отметил, что сейчас российские специалисты анализируют этот вопрос.

«Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение», — сказал представитель Кремля.