Достижения.рф

Лавров назвал трех союзников России

Лавров: союзниками России являются армия, флот и ВКС
Фото: istockphoto/Mordolff

К традиционным союзникам России — армии и флоту — пора добавить Воздушно‑космические силы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Соответствующие слова дипломат произнес в интервью программе «Военная приемка», приуроченной к 25‑летию «Рособоронэкспорта».

По его словам, российское вооружение помогает многим странам Глобального Юга укреплять обороноспособность и защищать суверенитет после избавления от колониального давления, а военно‑техническое сотрудничество с такими государствами укрепляет международные позиции России.

Лавров также отметил, что отечественная техника ценится за надежность, простоту в эксплуатации и доступную стоимость.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0