Лавров назвал трех союзников России
К традиционным союзникам России — армии и флоту — пора добавить Воздушно‑космические силы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Соответствующие слова дипломат произнес в интервью программе «Военная приемка», приуроченной к 25‑летию «Рособоронэкспорта».
По его словам, российское вооружение помогает многим странам Глобального Юга укреплять обороноспособность и защищать суверенитет после избавления от колониального давления, а военно‑техническое сотрудничество с такими государствами укрепляет международные позиции России.
Лавров также отметил, что отечественная техника ценится за надежность, простоту в эксплуатации и доступную стоимость.
Читайте также: