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Российские войска освободили Новомихайловку на Угледарском направлении

21 апреля 2024, 00:57
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Российские военные освободили Новомихайловку на Угледарском направлении, передает военкор Борис Рожин.
По его данным, во взятии Новомихайловки участвовали бойцы 55-й бригады морской пехоты.

«Поселок фактически освобожден, осталось немного работы на западных окраинах и зачистка. Морпехи-тихоокеанцы большие молодцы. Именно они вынесли на себе основную тяжесть боев за сам поселок имеющий важное оперативное значение», – заявил он в своем Telegram-канале.



Ранее Минобороны РФ отчиталось об успешных действиях в ходе освобождения Работник.

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Взрывы прогремели в двух украинских городах
Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне
21 апреля 2024, 00:10

Фото: iStock/maki_shmaki

Взрывы прогремели в двух городах Украины, передает украинское издание «Страна.ua».
Сообщение о взрыве в Херсоне поступило в 22:56. Об аналогичном инциденте в Харькове стало известно в 23:05. Подробности произошедшего неизвестны.

Также взрывы прогремели в Одессе и Черноморске. Они могли произойти после падения управляемых ракет, запущенных из акватории Черного моря. В связи с этим горожан призвали оставаться в убежищах.

В Харькове мэр Игорь Терехов сообщил об очередном взрыве. Он не сообщил подробностей инцидента, но призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

Ранее он уже советовал горожанам не поддаваться ложной информацией о скорой эвакуации. Мэр Терехов заявил, что в настоящее время таких предпосылок нет.

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#украина
#взрыв
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Украинцев предупредили о длительном отключении электроэнергии летом и зимой
На Украине летом и зимой ожидают отключение света до шести часов
20 апреля 2024, 22:20

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Из-за повреждения энергетических объектов на Украине летом и зимой в стране могут отключать свет на 4-6 часов в сутки. Такое предупреждение жителям сделал директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, Украина вряд ли сможет пройти пики потребления электроэнергии в июле-августе и в зимнее время без ограничений. Максимальным ограничением может стать отсутствие электричества в течение 4-6 часов в сутки в указанное время.

Харченко добавил, что в результате российских ударов на территории Украины были повреждены электроподстанции и сети. Также страна потеряла до семи гигаватт генерации.

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ВСУ готовят новую линию обороны за Херсоном, сообщили в подполье
«Херсонское сопротивление»: ВСУ готовят новую линию обороны за Херсоном
20 апреля 2024, 21:54

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска активно готовят новую линию обороны за Херсоном. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.

По его словам, линия обороны будет проходить примерно между Николаевской и Херсонской областями и дойдёт как минимум до Снигиревки.

Он добавил, что ВСУ считают невозможным, а значит не ожидают наступления ВС РФ в районе Херсона с левого берега.

Также Град отметил, что украинские войска ощущают неопределённость в будущем, поскольку осознают невозможность наступления без западного вооружения.

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#всу
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#сво
#вс рф
#вооружение
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МО: два воздушных шара ВСУ уничтожены над Московской и Тульской областями
20 апреля 2024, 20:42

Фото: iStock/sgolovunin

Два украинских малоразмерных воздушных шара сбиты над Московской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что украинские войска планировали совершить террористическую атаку с помощью уничтоженных летательных аппаратов.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что минувшей ночью над несколькими регионами страны дежурными средствами ПВО было сбито 50 беспилотников. Речь идёт о Московской, Калужской, Рязанской, Белгородской и других областях.

Губернатор Белгородской области 20 апреля сообщал, что в результате украинского удара по селу Таволжанка погибла беременная местная жительница. Её ранило осколком снаряда на улице. От полученных травм она скончалась в больнице.

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#всу
#пво
#московская область
#тульская область
#сво
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Средства ПВО сбили несколько беспилотников в Калужской области
20 апреля 2024, 20:06

Фото: Минобороны РФ

Дежурные средства ПВО сбили несколько украинских беспилотников в Жуковском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что обломки сбитых дронов упали вдали от населённых пунктов.

Предварительно сообщается, что никто не пострадал, разрушений нет.

На месте падения обломков работают специалисты оперативных служб.

Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью ​системы ПВО сбили 50 беспилотников ​в нескольких регионах страны. Речь идёт о Белгородской, Липецкой, Калужской, Московской, Рязанской и других областях.

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#пво
#беспилотник
#россия
#украина
#обстрел
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Военкому, прибывшему в украинскую глубинку, пришлось отстреливаться от разъярённой толпы
В Черновицкой области Украины группа людей напала на сотрудника военкомата
20 апреля 2024, 18:33

Фото: iStock/Prathaan

Сотрудник военкомата на Украине открыл огонь в ответ на нападение группы людей. Об этом сообщила пресс-служба областного ТЦК.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от села Черногузы Черновицкой области. Машина военкома оказалась заблокирована, а к мужчине были применены физическая сила и угрозы со стороны группы неизвестных.

В целях защиты собственной жизни работник военкомата выстрелил в землю. Уточняется, что никто не пострадал.

В военкомате вырази надежду на то, что правоохранительные органы отреагируют и разберутся с произошедшим. Выясняются все обстоятельства нападения.

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#пистолет
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«Сводят удары на нет»: В Британии пришли в шок от того, как ВС РФ крушат украинские ПВО
Меркурис: РФ уничтожила несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ
20 апреля 2024, 18:04

Фото: iStock/e-crow

Российская армия сводит на нет ударные возможности противника, об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«Украинские самолеты, которые осуществляли операции на фронте, вылетали с авиабазы под Днепропетровском. Вероятнее всего, было уничтожено четыре Миг-29. Это часть российской стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Меркурис.

Он также напомнил, что за минувшую ночь Вооружённые силы Украины потеряли не только самолёты, но и четыре системы противовоздушной обороны С-300.

Напомним, ранее в Минобороны РФ подтвердили информацию об уничтожении украинского самолёта Миг-29.

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#всу
#вс рф
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Зеленский признал, что украинцы устали от конфликта
20 апреля 2024, 17:43

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что население страны устало от конфликта. Об этом Зеленский сообщил в интервью бразильским журналистам, приехавшим на Украину.

Украинский лидер отметил, что несмотря на усталость, «вера украинцев в Украину никуда не делась». При этом, по словам Зеленского, вера граждан в ВСУ и себя также никуда не исчезла.

Президент Украины подчеркнул, что у России в этом противостоянии большое преимущество в вооружении. Зеленский заключил, что будет настаивать на наращивании поставок вооружения со стороны Запада.

Ранее колумнист из Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что на Украине начинают проявляться признаки усталости от продолжающегося конфликта с Россией. В настоящее время украинцы всё чаще высказывают желание завершить это противостояние.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#конфликт
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Зеленский не получит запрашиваемой военной техники, заявили в США
Профессор Миршаймер: Зеленский не получит запрашиваемого количества вооружения
20 апреля 2024, 17:18

Президент Украины Владимир Зеленский не получит западное оружие в том количестве, которое требует от западных союзников. Об этом заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он подчеркнул, что Зеленский составил список желаний, который, вероятно, и выдаёт за свой план.

Однако получить истребители F-16 или артиллерийское оружие в необходимом для ВСУ количестве он не сможет, поскольку у союзников таких запасов просто нет.

Вместе с тем Миршаймер заявил, что никакое количество вооружения уже не поможет ВСУ изменить ситуацию на фронте, поскольку российская армия обладает значительным преимуществом по количеству имеющегося вооружения и по численности армии.

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