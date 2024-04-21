Российские войска освободили Новомихайловку на Угледарском направлении

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Российские военные освободили Новомихайловку на Угледарском направлении, передает военкор Борис Рожин.
По его данным, во взятии Новомихайловки участвовали бойцы 55-й бригады морской пехоты.
Ранее Минобороны РФ отчиталось об успешных действиях в ходе освобождения Работник.
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«Поселок фактически освобожден, осталось немного работы на западных окраинах и зачистка. Морпехи-тихоокеанцы большие молодцы. Именно они вынесли на себе основную тяжесть боев за сам поселок имеющий важное оперативное значение», – заявил он в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ отчиталось об успешных действиях в ходе освобождения Работник.
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Александр Климов