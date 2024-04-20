В МВД предложили ужесточение контроля за техосмотром транспорта

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Министерство внутренних дел России предложило утвердить дополнительные контрольные показатели для техосмотра транспорта. В частности, соответствующий документ, подтверждающий наличие тахографа, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Так, транспортные средства должны быть оборудованы контрольным устройством для регистрации режима труда и отдыха водителя. При заполнении диагностической карты в поле «Тахограф или контрольное устройство (тахограф)» необходимо указать модель, марку и серийный номер устройства, установленного на транспортном средстве при прохождении технического осмотра.
Кроме того, еще один предлагаемый показатель обеспечит высокую вероятность несоблюдения основных требований в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении деятельности по техническому обслуживанию переездов.
В пояснительной записке также говорится, что индикаторы помогут выявить соответствие или отклонение от контролируемых параметров при проведении технического осмотра, свидетельствующих о несоответствии основным требованиям.
Ранее стало известно, что МВД хочет обязать банки предоставлять данные об электронных переводах в 24 часа.
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Кроме того, еще один предлагаемый показатель обеспечит высокую вероятность несоблюдения основных требований в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении деятельности по техническому обслуживанию переездов.
В пояснительной записке также говорится, что индикаторы помогут выявить соответствие или отклонение от контролируемых параметров при проведении технического осмотра, свидетельствующих о несоответствии основным требованиям.
Ранее стало известно, что МВД хочет обязать банки предоставлять данные об электронных переводах в 24 часа.
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Александр Климов