В российском регионе шесть человек погибли в результате ДТП

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Шесть человек погибли и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Славяносербском районе Луганской народной республики (ЛНР), передает РИА Новости.
Инцидент произошел на трассе Р-343 «Луганск-Лисичанск» в районе села Желобок Славяносербского района. Водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.
В результате аварии погибли водитель и пассажир Mitsubishi Pajero. Кроме того, жертвами стали водитель и три пассажира автомобиля УАЗ, пассажир автомобиля УАЗ был отправлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу в критическом состоянии.
Ранее в Саратовской области четыре человека погибли в результате ДТП.
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В результате аварии погибли водитель и пассажир Mitsubishi Pajero. Кроме того, жертвами стали водитель и три пассажира автомобиля УАЗ, пассажир автомобиля УАЗ был отправлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу в критическом состоянии.
Ранее в Саратовской области четыре человека погибли в результате ДТП.
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Александр Климов