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Владимир Путин создал во ФСИН пять новых главных управлений

11 мая 2024, 03:05
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании пяти новых ведущих управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов.
В частности, во ФСИН будет создано Главное управление собственной безопасности. Ранее в организационной структуре ФСИН существовало просто управление безопасности.

Кроме того, назначены четыре новые должности начальников ключевых ведомств по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также по Краснодарскому краю. Таким образом, количество региональных центров Федеральной службы исполнения наказаний увеличится с 11 до 15. Кроме того, будет создан отдел по работе с личным составом.



В апреле сообщалось, что ФСИН разрабатывает новую модель специальной одежды для заключенных. Эта модель призвана гуманизировать тюрьмы.

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Welt: признание Туска о военных НАТО на Украине выгодно для России
11 мая 2024, 03:22

Фото: iStick/Michele Ursi

Признание премьер-министра Польши Дональда Туска о присутствии войск НАТО на Украине выгодно для России, считает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«Это, конечно, очень на руку, потому что тем самым можно снова оживить нарратив о том, что в конечном счете это Запад ведет против России гибридную войну, что Запад ведет войну против России руками украинцев», – заявил журналист.

Ранее Туск сообщил, что войска НАТО размещены на Украине. В то же время он подчеркнул, что страны альянса не желают напрямую вмешиваться в конфликт из-за угрозы ядерной войны.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, высказывание польского премьер-министра подтверждает, что Запад ведет гибридную войну против России.

Ранее МИД РФ заявил, что Британия прилагает усилия к повышению градуса конфронтации России и Запада.

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В США указали на сигнал Путина о готовности применить ядерное оружие
11 мая 2024, 02:34

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин дал понять Западу, что Россия готова применить ядерное оружие, если НАТО вмешается в конфликт на Украине, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«Это является сигналом США о том, что, если Великобритания разрешит использование ракет Storm Shadow против стратегических целей в России, она заплатит за это. Если Франция разместит войска на украинской земле, Франция заплатит свою цену», – высказался американский эксперт.

По словам бывшего разведчика, российские учения с применением ядерного оружия показывают, что Москва готова использовать любое оружие для защиты своих интересов.

«Русские не шутят, они не блефуют», – добавил Риттер.

Ранее бывший сотрудник американской разведки ранее оценил военный потенциал России и подчеркнул, что вооруженные силы страны способны уничтожить Украину за один день. Как отметил Риттер, в настоящее время российские войска одерживают победу на поле боя, и нет никаких причин менять тактику.

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#украина
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#россия
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#владимир путин
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МИД РФ: Британия продолжает повышать градус конфронтации
11 мая 2024, 02:19

Фото: iStock/shipov

Великобритания не намерена отказываться от курса на конфронтацию с Россией и прилагает все усилия для повышения уровня противостояния, заявил в интервью агентству ТАСС директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
Он высказался об объявленных Лондоном 8 мая антироссийских санкциях, включая высылку военных чиновников, проходящих службу в России, и аннулирование дипломатического статуса ряда объектов российской собственности.

«Очевидно, что правительство Великобритании не только не намерено отказываться от курса на жесткое противостояние с Россией, но и продолжает прилагать существенные усилия для повышения градуса конфронтации», – отметил Беляев.

Ранее бывший премьер-министр и нынешний министр иностранных дел Великобритании Джеймс Кэмерон заявил, что Запад должен занять более жесткую позицию в отношении президента России Владимира Путина.

Кэмерон также отметил, что Запад «не усволи урок» из военного конфликта между Россией и Украиной. По его мнению, западные страны должны осознать, что их нерешительность только сделает решительными «авторитарных противников».

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#великобритания
#лондон
#санкции
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США заключили контракт на производство для Украины дальнобойных ракет
11 мая 2024, 01:46

Фото: iStock/vadimrysev

США заключили с корпорацией Lockheed Martin контракт стоимостью более 332 миллионов долларов на производство управляемых дальнобойных ракет GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System), передает Пентагон.
Срок действия контракта – до 20 октября 2027 года. Эти ракеты активно поставляются на Украину в рамках военной помощи США.

В марте сообщалось, что GMLRS будут производиться в Австралии из-за неспособности американской промышленности удовлетворить растущий спрос на ракеты.

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#ракета
#украина
#производство
#контракт
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Чехия объявила в розыск генерала ГРУ России
11 мая 2024, 01:34

Фото: iStock/Konoplytska

Чехия объявила в розыск генерала российской секретной службы Главного разведывательного управления (ГРУ) Андрея Аверьянова за его якобы причастность к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году, сообщила газета Ceske noviny.
По данным чешской полиции, к организации взрывов также причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

В документах утверждается, что данные о деятельности Imex Group российская разведка получила от Николая Шапошникова, ее сотрудника. Издание пишет, что Шапошников также выдавал агентам разрешения на посещение склада.

В конце апреля Чехия обвинила ГРУ Минобороны России в причастности к двум взрывам во Врбетице. В то же время Прага решила отложить расследование, сославшись на недостаток информации о событиях, поскольку подозреваемые находится на территории России, а российские власти отказались отвечать на запросы.

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#чехия
#взрыв
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#украина
#склад
#боеприпасы
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Посол Антонов: Украина использует оружие США для обстрела школ и жилых домов
11 мая 2024, 01:15

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Украина вопреки своим обещаниям атакует российские школы и жилые комплексы с помощью оружия, закупленного в США, приводит слова слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова РИА Новости.
Посол также отметил, что администрация США снимает с себя ответственность за нападения Киева на российскую территорию. Он подчеркнул, что среди жертв обстрелов есть женщины и дети.

По словам Антонова, украинские власти «плевать хотели на обещания спонсорам» не использовать оружие, поставляемое западными союзниками, против целей на территории России.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что нет никаких доказательств того, что Киев незаконно перенаправил американское оружие. В то же время Белый дом признал, что контролировать использование оружия, поставляемого на Украину, сложно. Вашингтон пытается следить за этим, но отметил, что это очень сложная задача.

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#киев
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#сша
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Госдеп США одобрил продажу Украине трех систем HIMARS
11 мая 2024, 00:59

Фото: iStock/vadimrysev

Госдепартамент США одобрил срочную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает РИА Новости с ссылкой на заявление Министерства обороны США.
В Пентагоне заявили, что стоимость сделки составляет 30 миллионов долларов США.

Ранее министр обороны Борис Писториус пообещал, что Германия предоставит Украине три американские РСЗО HIMARS.

По данным Пентагона, общая сумма американской помощи Украине за время президентства Джо Байдена превысила 51,3 миллиарда долларов. При этом 50,6 миллиарда долларов из них Киев получил после начала российской специальной военной операции.

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Байден спутал должность Ким Чен Ына
Байден назвал лидера КНДР Ким Чен Ына президентом Южной Кореи
11 мая 2024, 00:38

kremlin

Президент США Джо Байден в ходе выступления на мероприятии по сбору средств на его кампанию в Калифорнии перепутал должность лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает информационное агентство ТАСС.
В своей речи американский лидер заявил, что гордится «любовными письмами президента Южной Кореи Ким Чен Ына».

Ранее Байден ранее неоднократно оговаривался, обозначая президентом США других людей. Так, например, в январе он сообщил, что американское государство возглавляет Дональд Трамп. Позднее политик назвал президентом вице-президента Камалу Харрис.

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Премьер-министр Грузии раскрыл влияние законопроекта об иноагентах на страну
11 мая 2024, 00:24

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что обсуждаемый в парламенте законопроект об иностранных депутатах не повлияет на внешний курс страны, передает РИА Новости.
«Инициированный законопроект связывают с изменением внешнего курса страны, что является грубой спекуляцией, манипуляцией», – высказался он.

Кобахидзе напомнил, что партия «Грузинская мечта» внесла в конституцию страны норму, согласно которой интеграция в ЕС и НАТО является конституционной задачей правительства.

«Поэтому, конечно, наш политический курс, внешний курс ясен», – заключил премьер-министр.

Ранее в Грузии сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек на стихийной акции протеста в Тбилиси. После ареста оппозиционного блогера Учи Абашидзе за незаконное хранение оружия его сторонники попытались перекрыть проспект Чавчавадзе в районе Ваке.

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Грузия рассмотрит закон об иноагентах в последнем чтении на следующей неделе
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