Владимир Путин создал во ФСИН пять новых главных управлений

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании пяти новых ведущих управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов.
В частности, во ФСИН будет создано Главное управление собственной безопасности. Ранее в организационной структуре ФСИН существовало просто управление безопасности.
Кроме того, назначены четыре новые должности начальников ключевых ведомств по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также по Краснодарскому краю. Таким образом, количество региональных центров Федеральной службы исполнения наказаний увеличится с 11 до 15. Кроме того, будет создан отдел по работе с личным составом.
В апреле сообщалось, что ФСИН разрабатывает новую модель специальной одежды для заключенных. Эта модель призвана гуманизировать тюрьмы.
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Кроме того, назначены четыре новые должности начальников ключевых ведомств по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также по Краснодарскому краю. Таким образом, количество региональных центров Федеральной службы исполнения наказаний увеличится с 11 до 15. Кроме того, будет создан отдел по работе с личным составом.
В апреле сообщалось, что ФСИН разрабатывает новую модель специальной одежды для заключенных. Эта модель призвана гуманизировать тюрьмы.
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Александр Климов