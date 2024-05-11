Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин ввел новое почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Постановляю: установить почетное звание "Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации», – сообщается в тексте документа.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, призывающих финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Согласно закону, интернет-ресурсы, призывающие к финансированию противников России в вооруженном конфликте, могут быть заблокированы во внесудебном порядке.
Читайте также:
Владимир Путин создал во ФСИН пять новых главных управлений
В США указали на сигнал Путина о готовности применить ядерное оружи
Путин вручил награду молдавскому депутату
Александр Климов