Путин пожелал пострадавшим в ходе теракта в «Крокусе» выздоровления

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин прокомментировал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, передает РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера страны Татьяну Голикову.
Голикова отметила, что вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко она доложила Путину о состоянии здоровья пострадавших.
Ранее сообщалось, что президент России провел встречу с Голиковой, Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
Читайте также:
Путин провел встречу с Голиковой, Мурашко и Воробьевым из-за теракта в «Крокусе»
Губернатор Воробьев рассказал о посещении Химкинской больницы с Голиковой и Мурашко
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших после теракта в «Крокусе»
«Президент пожелал всем выздоровления и благодарность врачам», – поделилась она по итогам визита в НИИ имени Склифосовского.
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
Читайте также:
Путин провел встречу с Голиковой, Мурашко и Воробьевым из-за теракта в «Крокусе»
Губернатор Воробьев рассказал о посещении Химкинской больницы с Голиковой и Мурашко
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших после теракта в «Крокусе»
Александр Климов