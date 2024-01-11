Путин обсудит планы развития дальневосточных городов

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин прибыл в Хабаровский край, где запланировано проведение совещания по развитию городов Дальнего Востока, а также встреча с губернатором региона Михаилом Дегтяревым, передает РИА Новости.
В рамках программы посещения предусмотрены беседы с предпринимателями, где ожидается обсуждение перспектив развития местного бизнеса. Президент также посетит мультипликационную студию, где планируется обсудить создание креативных кластеров в регионе. Отдельное внимание будет уделено беседе с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.
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