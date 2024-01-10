Путин прилетел в Хабаровск

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В рамках визита Путин также пообщается с местным бизнесом и посетит мультстудию. Отметим, что в этот же день президент побывал в Чукотском автономном округе с рабочей поездкой. Российский лидер посетил город Анадырь. Поездка Путина на Чукотку стала первой региональной в 2024 году.
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