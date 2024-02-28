Путин прибыл на прощание с Вячеславом Лебедевым

Фото: сайт Кремля
Глава России Владимир Путин прибыл 28 февраля в Колонный зал Дома офицеров. Там проходит прощание с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сообщает РГ.
Президент принёс с собой большой букет красных роз, которые возложил к гробу. После этого он направился к вдове и дочери Вячеслава Лебедева, чтобы лично выразить соболезнования.
В Колонном зале находятся траурные венки с подписанными лентами - от президента РФ, от администрации президента, от заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, от председателя правительства РФ Михаила Мишустина, от Совета Федерации и Госдумы
После церемонии прощания в храме Христа Спасителя пройдет отпевание Лебедева, его проведет патриарх Московский и всея России Кирилл.
Вячеслав Лебедев умер 23 февраля на 81-ом году жизни, погребение пройдёт на Новодевичьем кладбище. Газета «Коммерсант» назвала причиной его смерти длительное онкологическое заболевание. Лебедев возглавлял Верховный Суд Российской Федерации с 25 декабря 1991 года, с 1989 по 1991 год был Председателем Верховного Суда РСФСР.
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Вячеслав Лебедев умер 23 февраля на 81-ом году жизни, погребение пройдёт на Новодевичьем кладбище. Газета «Коммерсант» назвала причиной его смерти длительное онкологическое заболевание. Лебедев возглавлял Верховный Суд Российской Федерации с 25 декабря 1991 года, с 1989 по 1991 год был Председателем Верховного Суда РСФСР.
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Сергей Калугин