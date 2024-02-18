Замкомандующего 18-й армией умер в госпитале от ранений

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В севастопольской клинике скончался гвардии полковник Магомедали Магомеджанов, который занимал должность заместителя командующего 18-й армией. Об этом сообщила Общественная палата Дагестана в своем Telegram-канале.
Военный умер 14 февраля от полученных в ходе боев травм. Его похоронили 17 февраля с воинскими почестями в его родном дагестанском селе Хлют, уточнил глава республики Сергей Меликов.
Магомеджанов также был командиром 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота.
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«Он погиб, выполняя свой воинский долг в зоне Северного Кавказа. Эта военная операция стала для полковника четвертой и, к сожалению, последней», — написал Меликов.
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Артем Кузьмин