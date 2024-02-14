Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин прибыл в московский Центр диагностики и телемедицины вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что сначала года в Подмосковье врачи провели более 1,7 млн телемедицинских консультаций. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Телемедицинские консультации были созданы для удобства жителей Подмосковья, чтобы облегчить повторные приемы у врачей.
Читайте также:
Искусственный интеллект помог провести в Подмосковье за год 80 тысяч медицинских исследований
Центр промышленной медицины в Дубне сделает доступнее медпомощь на предприятиях
На лекарства подмосковным льготникам в будущем году направят более 19 млрд рублей
Элина Позднякова